Котлеты по-новому: как из одной банки рыбной консервы приготовить их целую гору

Как из одной банки рыбной консервы приготовить много сочных котлет

Когда мясные котлеты надоили, можно приготовить рыбные. А если рыбу нет времени или желания чистить, предлагаем воспользоваться рыбными консервами.

Котлеты из рыбной консервы привлекательны тем, что во-первых, готовить их быстро, во-вторых – экономно и, наконец, они получаются вкусными.

Ингредиенты для приготовления рыбных котлет

картофель – 3 шт.,

лук – 1 шт.,

рыбные консервы, можно сайра или скумбрия – одна баночка,

желток – 1 шт.,

манная крупа – 1 ст. л,

соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления рыбных котлет

Отвариваем картофель в "мундире", очищаем, натираем на средней терке.

Открываем банку с консервами, выкладываем рыбу вместе с растительным маслом в глубокую тарелку и хорошо разминаем вилкой.

Натертый картофель выкладываем в тарелку с измельченными рыбными консервами.

Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до прозрачности.

Добавляем в картофель с консервами лук, манную крупу и желток. Хорошо перемешиваем до однородной массы.

Формируем котлетки. Обваляйте их в муке или панировочных сухарях.

Выложите сформованные котлеты на подогретую с маслом сковородку.

Жарить рыбные котлетки нужно на среднем огне. Как только образуется румяная корочка, перевернуть. Накрывать крышкой сковороду не нужно.

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