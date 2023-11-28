Котлеты по-новому: как из одной банки рыбной консервы приготовить их целую гору

Как из одной банки рыбной консервы приготовить много сочных котлет
Когда мясные котлеты надоили, можно приготовить рыбные. А если рыбу нет времени или желания чистить, предлагаем воспользоваться рыбными консервами.
Котлеты из рыбной консервы привлекательны тем, что во-первых, готовить их быстро, во-вторых – экономно и, наконец, они получаются вкусными.
Ингредиенты для приготовления рыбных котлет
- картофель – 3 шт.,
- лук – 1 шт.,
- рыбные консервы, можно сайра или скумбрия – одна баночка,
- желток – 1 шт.,
- манная крупа – 1 ст. л,
- соль, черный перец – по вкусу.
Способ приготовления рыбных котлет
- Отвариваем картофель в "мундире", очищаем, натираем на средней терке.
- Открываем банку с консервами, выкладываем рыбу вместе с растительным маслом в глубокую тарелку и хорошо разминаем вилкой.
- Натертый картофель выкладываем в тарелку с измельченными рыбными консервами.
- Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до прозрачности.
- Добавляем в картофель с консервами лук, манную крупу и желток. Хорошо перемешиваем до однородной массы.
- Формируем котлетки. Обваляйте их в муке или панировочных сухарях.
- Выложите сформованные котлеты на подогретую с маслом сковородку.
- Жарить рыбные котлетки нужно на среднем огне. Как только образуется румяная корочка, перевернуть. Накрывать крышкой сковороду не нужно.
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