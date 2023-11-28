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Котлеты по-новому: как из одной банки рыбной консервы приготовить их целую гору

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
172 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
506
Время на прочтение
2 мин
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Котлеты по-новому: как из одной банки рыбной консервы приготовить их целую гору

Котлеты из рыбной консервы

Как из одной банки рыбной консервы приготовить много сочных котлет

Когда мясные котлеты надоили, можно приготовить рыбные. А если рыбу нет времени или желания чистить, предлагаем воспользоваться рыбными консервами.

Котлеты из рыбной консервы привлекательны тем, что во-первых, готовить их быстро, во-вторых – экономно и, наконец, они получаются вкусными.

Ингредиенты для приготовления рыбных котлет

  • картофель – 3 шт.,
  • лук – 1 шт.,
  • рыбные консервы, можно сайра или скумбрия – одна баночка,
  • желток – 1 шт.,
  • манная крупа – 1 ст. л,
  • соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления рыбных котлет

  • Отвариваем картофель в "мундире", очищаем, натираем на средней терке.
  • Открываем банку с консервами, выкладываем рыбу вместе с растительным маслом в глубокую тарелку и хорошо разминаем вилкой.
  • Натертый картофель выкладываем в тарелку с измельченными рыбными консервами.
  • Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до прозрачности.
  • Добавляем в картофель с консервами лук, манную крупу и желток. Хорошо перемешиваем до однородной массы.
  • Формируем котлетки. Обваляйте их в муке или панировочных сухарях.
  • Выложите сформованные котлеты на подогретую с маслом сковородку.
  • Жарить рыбные котлетки нужно на среднем огне. Как только образуется румяная корочка, перевернуть. Накрывать крышкой сковороду не нужно.

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Дата публикации
Просмотры
506
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