Курица запеченная на банке: традиционный рецепт

Курица, запеченная на банке, всегда получается сочной, нежной с хрустящей корочкой. Особенность приготовления в том, что в банку с водой нужно добавить обязательно специи и немного соли, чтобы весь аромат от специй проник в каждый кусочек мяса. Для приготовления блюда вам понадобится обыкновенная стеклянная банка, куриная тушка и приправы.