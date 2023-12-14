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Курица запеченная на банке: традиционный рецепт

Время готовки
1 ч. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
188 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
854
Время на прочтение
1 мин
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Курица запеченная на банке: традиционный рецепт

Курица запеченная на банке / Фото: Credits

Курица, запеченная на банке, всегда получается сочной, нежной с хрустящей корочкой. Особенность приготовления в том, что в банку с водой нужно добавить обязательно специи и немного соли, чтобы весь аромат от специй проник в каждый кусочек мяса. Для приготовления блюда вам понадобится обыкновенная стеклянная банка, куриная тушка и приправы.

Ингредиенты

курица
1,5-2 кг
сушеный чеснок
1 ч. л.
паприка сладкая
1 ч. л.
паприка копченая
1 ч. л.
прованские травы
2 ч. л.
чеснок
3 головки
лавровый лист
2 шт.
сахар
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
соль
  1. Курицу вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Натрите солью снаружи и внутри.
  2. В миске смешайте сушеный чеснок, паприку сладкую, одну чайную ложку прованских трав, растительное масло. Перемешайте и щедро натрите птицу со всех сторон и внутри. Оставьте промариноваться минимум на час, а желательно на ночь.
  3. В противень для запекания налейте горячую воду, меньше половины. Поставьте на противень банку литровую и заполните ее на 2/3 горячей водой. Добавьте в банку лавровый лист, чеснок, разрезанный  пополам, прованские травы, паприку копченую, сахар и соль. Курицу насадите на банку, а разрез около шеи закройте с помощью зубочистки. Крылья заверните в фольгу.
  4. Отправьте птицу в холодную духовку, затем включите на 180 градусов и выпекайте 1,5 часа.

Советы:

  • Ставить курицу на банке нужно только в холодную духовку, иначе стекло треснет из-за резкого перепада температуры.

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Дата публикации
Просмотры
854
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