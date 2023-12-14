Курица запеченная на банке: традиционный рецепт

Курица, запеченная на банке, всегда получается сочной, нежной с хрустящей корочкой. Особенность приготовления в том, что в банку с водой нужно добавить обязательно специи и немного соли, чтобы весь аромат от специй проник в каждый кусочек мяса. Для приготовления блюда вам понадобится обыкновенная стеклянная банка, куриная тушка и приправы.
Ингредиенты
- курица
- 1,5-2 кг
- сушеный чеснок
- 1 ч. л.
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- паприка копченая
- 1 ч. л.
- прованские травы
- 2 ч. л.
- чеснок
- 3 головки
- лавровый лист
- 2 шт.
- сахар
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
- Курицу вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Натрите солью снаружи и внутри.
- В миске смешайте сушеный чеснок, паприку сладкую, одну чайную ложку прованских трав, растительное масло. Перемешайте и щедро натрите птицу со всех сторон и внутри. Оставьте промариноваться минимум на час, а желательно на ночь.
- В противень для запекания налейте горячую воду, меньше половины. Поставьте на противень банку литровую и заполните ее на 2/3 горячей водой. Добавьте в банку лавровый лист, чеснок, разрезанный пополам, прованские травы, паприку копченую, сахар и соль. Курицу насадите на банку, а разрез около шеи закройте с помощью зубочистки. Крылья заверните в фольгу.
- Отправьте птицу в холодную духовку, затем включите на 180 градусов и выпекайте 1,5 часа.
Советы:
- Ставить курицу на банке нужно только в холодную духовку, иначе стекло треснет из-за резкого перепада температуры.
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