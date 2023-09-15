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Куриная грудка на мангале: рецепт для пикника

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
526
Время на прочтение
1 мин
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Куриная грудка на мангале: рецепт для пикника

Куриная грудка на мангале / Фото: Credits

Главное в этом блюде приготовить хороший маринад и не пересушить мясо. Тогда оно получается сочным и вкусным. Куриная грудка на мангале хорошо сочетается со свежими овощами.

Ингредиенты

куриная грудка
7 шт.
лук репчатый
2 шт.
горчица острая
3 ст. л.
кетчуп «Чили»
1 упаковка
приправа для шашлыка
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Каждую грудку разрежьте на две части, отрежьте маленькое филе. Каждое филе накройте пищевой пленкой и немного отбейте утолщенную часть.
  2. В миске смешайте кетчуп, горчицу, приправу, перец, немного посолите.
  3. Филе смажьте маринадом и переложите нарезанными кольцами лука. Отправьте мясо мариноваться в холодильник на 1,5-2 часа.
  4. Затем выложите его на мангал. Жарьте до готовности, переворачивая решетку.

Советы:

  • Готовность проверяйте, проткнув ножом край грудки, из которой должен вытекать прозрачный сок.
  • Мясо можно мариновать и больше по времени.

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Дата публикации
Просмотры
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