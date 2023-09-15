Куриная грудка на мангале: рецепт для пикника

Главное в этом блюде приготовить хороший маринад и не пересушить мясо. Тогда оно получается сочным и вкусным. Куриная грудка на мангале хорошо сочетается со свежими овощами.
Ингредиенты
- куриная грудка
- 7 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- горчица острая
- 3 ст. л.
- кетчуп «Чили»
- 1 упаковка
- приправа для шашлыка
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Каждую грудку разрежьте на две части, отрежьте маленькое филе. Каждое филе накройте пищевой пленкой и немного отбейте утолщенную часть.
- В миске смешайте кетчуп, горчицу, приправу, перец, немного посолите.
- Филе смажьте маринадом и переложите нарезанными кольцами лука. Отправьте мясо мариноваться в холодильник на 1,5-2 часа.
- Затем выложите его на мангал. Жарьте до готовности, переворачивая решетку.
Советы:
- Готовность проверяйте, проткнув ножом край грудки, из которой должен вытекать прозрачный сок.
- Мясо можно мариновать и больше по времени.
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