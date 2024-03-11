Куриная печень в сметанном соусе: вкусный и бюджетный рецепт

Особенность приготовления куриной печени в том, что она готовится в соусе из сметаны и лука. Поэтому получается нежной и мягкой. Куриную печень в сметанном соусе подавайте к картофельному пюре, макаронам, гречке или рису.
Ингредиенты
- куриная печень
- 700 г
- репчатый лук
- 2 шт.
- сметана 10%
- 400 г
- чеснок
- 2 зубчика
- горчица
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- 50 г
- перец черный молотый
- Куриную печень очистите от желчных протоков и пленок. Промойте и обсушите. Разрежьте пополам.
- Лук нарежьте полукольцами.
- На сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. Обжарьте репчатый лук до мягкости.
- К луку отправьте куриную печень и обжарьте все восемь минут. Добавьте мелко нарезанный чеснок, перец, соль, горчицу и сметану. Перемешайте, протушите пять минут. Затем накройте крышкой и томите на медленном огне еще пять минут.
Советы:
- Сметану используйте любой жирности.
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