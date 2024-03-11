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Куриная печень в сметанном соусе: вкусный и бюджетный рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
291 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
112
Время на прочтение
1 мин
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Куриная печень в сметанном соусе: вкусный и бюджетный рецепт

Куриная печень в сметанном соусе / Фото: Credits

Особенность приготовления куриной печени в том, что она готовится в соусе из сметаны и лука. Поэтому получается нежной и мягкой. Куриную печень в сметанном соусе подавайте к картофельному пюре, макаронам, гречке или рису.

Ингредиенты

куриная печень
700 г
репчатый лук
2 шт.
сметана 10%
400 г
чеснок
2 зубчика
горчица
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
сливочное масло
50 г
перец черный молотый
  1. Куриную печень очистите от желчных протоков и пленок. Промойте и обсушите. Разрежьте пополам.
  2. Лук нарежьте полукольцами.
  3. На сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. Обжарьте репчатый лук до мягкости.
  4. К луку отправьте куриную печень и обжарьте все восемь минут. Добавьте мелко нарезанный чеснок, перец, соль, горчицу и сметану. Перемешайте, протушите пять минут. Затем накройте крышкой и томите на медленном огне еще пять минут.

Советы: 

  • Сметану используйте любой жирности.

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