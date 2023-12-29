Куриное филе под овощной мексиканской смесью: рецепт эффектного горячего блюда

В мексиканской смеси много овощей, поэтому блюдо получается не только вкусным и сытным, но и полезным. Такое блюдо будет очень красиво смотреться на праздничном столе. Замороженная мексиканская смесь и куриное филе – основа нашего блюда. Для приготовления вам нужно: отбить филе, выложить на него овощи и запечь.
Ингредиенты
- куриное филе
- 2 шт.
- овощная мексиканская смесь
- 400 г
- сыр твердый
- 150 г
- сметана
- паприка сладкая молотая
- базилик сухой
- черный молотый перец
- соль
- Куриное филе вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на две части и слегка отбейте с обеих сторон. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Куриное филе натрите специями, смажьте сметаной и посыпьте мексиканской смесью, посолите.
- Отправьте в заранее разогретую духовку на 190 градусов на 30 минут.
- За десять минут до готовности филе, посыпьте натертым на крупной терке сыром и запекайте в духовке до готовности.
Советы:
Сметану можно заменить майонезом.
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