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Куриное филе под овощной мексиканской смесью: рецепт эффектного горячего блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
124 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
414
Время на прочтение
1 мин
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Куриное филе под овощной мексиканской смесью: рецепт эффектного горячего блюда

Куриное филе под овощной смесью / Фото: Credits

В мексиканской смеси много овощей, поэтому блюдо получается не только вкусным и сытным, но и полезным. Такое блюдо будет очень красиво смотреться на праздничном столе. Замороженная мексиканская смесь и куриное филе – основа нашего блюда. Для приготовления вам нужно: отбить филе, выложить на него овощи и запечь.

Ингредиенты

куриное филе
2 шт.
овощная мексиканская смесь
400 г
сыр твердый
150 г
сметана
паприка сладкая молотая
базилик сухой
черный молотый перец
соль
  1. Куриное филе вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на две части и слегка отбейте с обеих сторон. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  2. Куриное филе натрите специями, смажьте сметаной и посыпьте мексиканской смесью, посолите.
  3. Отправьте в заранее разогретую духовку на 190 градусов на 30 минут.
  4. За десять минут до готовности филе, посыпьте натертым на крупной терке сыром и запекайте в духовке до готовности.

Советы:

Сметану можно заменить майонезом.

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Дата публикации
Просмотры
414
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