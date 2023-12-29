Куриное филе под овощной мексиканской смесью: рецепт эффектного горячего блюда

В мексиканской смеси много овощей, поэтому блюдо получается не только вкусным и сытным, но и полезным. Такое блюдо будет очень красиво смотреться на праздничном столе. Замороженная мексиканская смесь и куриное филе – основа нашего блюда. Для приготовления вам нужно: отбить филе, выложить на него овощи и запечь.