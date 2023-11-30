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Куриное филе в кляре на минеральной воде: оригинальный рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
172 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
448
Время на прочтение
1 мин
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Куриное филе в кляре на минеральной воде: оригинальный рецепт

Куриное филе в кляре на минеральной воде / Фото: Credits

Для получения хрустящей и аппетитной корочки, куриное филе лучше жарить во фритюре.  Главным ингредиентом для кляра будет минеральная вода.Тесто получается воздушным и нежным, а филе остается сочным.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
газированная вода
250 мл
яйцо
1 шт.
мука
5 ст. л.
пищевая сода
1 ч. л.
приправа "Карри"
1 ч. л.
соль
1 ч. л.
растительное масло
  1. Куриное филе нарежьте тонкими длинными полосками.
  2. Соедините газированную воду, яйцо, муку, пищевую соду, карри, перец черный молотый, соль. Взбейте венчиком. Добавьте куриное филе, перемешайте. Отправьте в холодильник на один час.
  3. Обжарьте во фритюре до золотистой корочки.

Советы:

  • Если у вас недостаточно растительного масла, обжарьте филе на сковороде.

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Дата публикации
Просмотры
448
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