Куриное филе в кляре на минеральной воде: оригинальный рецепт

Для получения хрустящей и аппетитной корочки, куриное филе лучше жарить во фритюре. Главным ингредиентом для кляра будет минеральная вода.Тесто получается воздушным и нежным, а филе остается сочным.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- газированная вода
- 250 мл
- яйцо
- 1 шт.
- мука
- 5 ст. л.
- пищевая сода
- 1 ч. л.
- приправа "Карри"
- 1 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
- растительное масло
- Куриное филе нарежьте тонкими длинными полосками.
- Соедините газированную воду, яйцо, муку, пищевую соду, карри, перец черный молотый, соль. Взбейте венчиком. Добавьте куриное филе, перемешайте. Отправьте в холодильник на один час.
- Обжарьте во фритюре до золотистой корочки.
Советы:
- Если у вас недостаточно растительного масла, обжарьте филе на сковороде.
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