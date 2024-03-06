Куриные окорочка маринованные в кефире: простой рецепт

Главным ингредиентом маринования куриных окорочков является кефир. Благодаря кисломолочному продукту мясо получается сочным и нежным. Замаринуйте куриные окорочка в кефире с добавлением приправы, чеснока и горчицы, а затем запеките в духовке до румяной корочки.
Ингредиенты
- куриные окорочка
- 6 шт
- кефир
- 600 мл
- чеснок
- 6 зубчиков
- паприка сладкая молотая
- 1 ст. л.
- горчица
- 1 ч. л.
- черный молотый перец
- соль
- растительное масло
- Куриные окорока промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Чеснок очистите и мелко нарежьте.
- В миску влейте кефир, добавьте чеснок, паприку, горчицу, перец и соль. Перемешайте.
- Мясо залейте кефирным маринадом. Накройте и отправьте в холодильник на пять часов.
- Достаньте мясо, удалите излишки маринада. Выложите на противень, смазанный растительным маслом.
- Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут до румяной корочки.
Советы:
- Кефир используйте любой жирности или замените натуральным йогуртом.
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