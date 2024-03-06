Куриные окорочка маринованные в кефире: простой рецепт

Главным ингредиентом маринования куриных окорочков является кефир. Благодаря кисломолочному продукту мясо получается сочным и нежным. Замаринуйте куриные окорочка в кефире с добавлением приправы, чеснока и горчицы, а затем запеките в духовке до румяной корочки.