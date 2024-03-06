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Куриные окорочка маринованные в кефире: простой рецепт

Время готовки
6 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
218 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
499
Время на прочтение
1 мин
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Куриные окорочка маринованные в кефире: простой рецепт

Куриные окорочка маринованные в кефире / Фото: Credits

Главным ингредиентом маринования куриных окорочков является кефир. Благодаря кисломолочному продукту мясо получается сочным и нежным. Замаринуйте куриные окорочка в кефире с добавлением приправы, чеснока и горчицы, а затем запеките в духовке до румяной корочки.

Ингредиенты

куриные окорочка
6 шт
кефир
600 мл
чеснок
6 зубчиков
паприка сладкая молотая
1 ст. л.
горчица
1 ч. л.
черный молотый перец
соль
растительное масло
  1. Куриные окорока промойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Чеснок очистите и мелко нарежьте.
  3. В миску влейте кефир, добавьте чеснок, паприку, горчицу, перец и соль. Перемешайте. 
  4. Мясо залейте кефирным маринадом. Накройте и отправьте в холодильник на пять часов.
  5. Достаньте мясо, удалите излишки маринада. Выложите на противень, смазанный растительным маслом.
  6. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-60 минут до румяной корочки.

Советы:

  • Кефир используйте любой жирности или замените натуральным йогуртом.

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