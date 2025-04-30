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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

Лучшее блюдо из капусты и фарша: это совсем не голубцы — готовится быстро и очень вкусно

Это очень простое и сытное блюдо на обед или ужин, который запросто заменит голубцы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
53 минуты
Пищевая ценность на 100 г
102 ккал
Блюдо из фарша и капусты: рецепт

Блюдо из фарша и капусты: рецепт / © Фото из открытых источников

Возьмите капусту, фарш, излюбленные специи и приготовьте капустные чебуреки в кляре.

Ингредиенты

капуста
1 шт.
фарш
500г
луковица
1 шт.
соль, черный молотый перец
по вкусу
яйца
3 шт.
мука
2-3 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Капусту промыть, вырезать серединку. Довести до кипения в кастрюле подсоленную воду, положить капусту в кипящую воду. Довести до кипения и проварить 10 минут.

  2. Аккуратно снять вилкой листья, охладить, срезать лишние.

  3. К фаршу добавить поджаренный лук, соль, перец, смешать.

  4. Выложить фарш на одну сторону листьев капусты, другой накрыть сверху.

  5. Смешать яйца с щепоткой соли. Каждый “чебурек” сначала обмакнуть в муке, затем в яичном кляре.

  6. Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить с двух сторон до золотистости под закрытой крышкой по 4 минуты. Выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
12
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