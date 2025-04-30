- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 12
- Время на прочтение
- 1 мин
Лучшее блюдо из капусты и фарша: это совсем не голубцы — готовится быстро и очень вкусно
Это очень простое и сытное блюдо на обед или ужин, который запросто заменит голубцы.
Возьмите капусту, фарш, излюбленные специи и приготовьте капустные чебуреки в кляре.
Ингредиенты
- капуста
- 1 шт.
- фарш
- 500г
- луковица
- 1 шт.
- соль, черный молотый перец
- по вкусу
- яйца
- 3 шт.
- мука
- 2-3 ст. ложки
Процесс приготовления:
Капусту промыть, вырезать серединку. Довести до кипения в кастрюле подсоленную воду, положить капусту в кипящую воду. Довести до кипения и проварить 10 минут.
Аккуратно снять вилкой листья, охладить, срезать лишние.
К фаршу добавить поджаренный лук, соль, перец, смешать.
Выложить фарш на одну сторону листьев капусты, другой накрыть сверху.
Смешать яйца с щепоткой соли. Каждый “чебурек” сначала обмакнуть в муке, затем в яичном кляре.
Разогреть растительное масло на сковороде, обжарить с двух сторон до золотистости под закрытой крышкой по 4 минуты. Выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Приятного аппетита!