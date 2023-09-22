Категория
Вторые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Макароны "гнезда" с фаршем на сковороде: простой рецепт на обед или ужин

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
163 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Макароны "гнезда" с фаршем на сковороде: простой рецепт на обед или ужин

Макароны "гнезда" с фаршем на сковороде / Фото: YouTube

Вкусный обед на всю семью – макароны "гнезда" с фаршем на сковороде.

Быстрый рецепт макарон "гнезда" с фаршем, который может стать полноценным блюдом. Главное – купить подходящие спагетти, которые скручены в виде гнездышка. Такое блюдо очень эффективно смотрится во время подачи на стол. Потому ее можно готовить даже на праздник.

Ингредиенты

макароны "гнезда"
7 шт
фарш
300 г
вода
полстакана
сливки 20%
200 мл
сыр
100 г
специи
по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вылейте на сковороду небольшое количество растительного масла. Выложите "гнезда". Поместите внутрь шарики из фарша.
  2. Налейте воду, сливки, добавьте специи.
  3. Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне 25 минут (пока не впитается вся жидкость).
  4. Затем посыпьте тертым сыром, накройте крышкой еще на 1 минуту, чтобы сыр расплавился.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Просмотры
202
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация