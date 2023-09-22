Макароны "гнезда" с фаршем на сковороде: простой рецепт на обед или ужин

Быстрый рецепт макарон "гнезда" с фаршем, который может стать полноценным блюдом. Главное – купить подходящие спагетти, которые скручены в виде гнездышка. Такое блюдо очень эффективно смотрится во время подачи на стол. Потому ее можно готовить даже на праздник.

Ингредиенты макароны "гнезда" 7 шт фарш 300 г вода полстакана сливки 20% 200 мл сыр 100 г специи по вкусу

Способ приготовления:

Вылейте на сковороду небольшое количество растительного масла. Выложите "гнезда". Поместите внутрь шарики из фарша. Налейте воду, сливки, добавьте специи. Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне 25 минут (пока не впитается вся жидкость). Затем посыпьте тертым сыром, накройте крышкой еще на 1 минуту, чтобы сыр расплавился.

Приятного аппетита!