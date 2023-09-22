Макароны "гнезда" с фаршем на сковороде: простой рецепт на обед или ужин

Вкусный обед на всю семью – макароны "гнезда" с фаршем на сковороде.
Быстрый рецепт макарон "гнезда" с фаршем, который может стать полноценным блюдом. Главное – купить подходящие спагетти, которые скручены в виде гнездышка. Такое блюдо очень эффективно смотрится во время подачи на стол. Потому ее можно готовить даже на праздник.
Ингредиенты
- макароны "гнезда"
- 7 шт
- фарш
- 300 г
- вода
- полстакана
- сливки 20%
- 200 мл
- сыр
- 100 г
- специи
- по вкусу
Способ приготовления:
- Вылейте на сковороду небольшое количество растительного масла. Выложите "гнезда". Поместите внутрь шарики из фарша.
- Налейте воду, сливки, добавьте специи.
- Накройте крышкой и готовьте на маленьком огне 25 минут (пока не впитается вся жидкость).
- Затем посыпьте тертым сыром, накройте крышкой еще на 1 минуту, чтобы сыр расплавился.
Приятного аппетита!