Макароны по-флотски: украинская версия итальянского болоньезе

Особенность этого рецепта в том, что макароны желательно покупать с бороздками, за счет ребристости мясо хорошо прилипает к макаронам, а при добавлении сливочного масла блюдо приобретает мягкий сливочный вкус. Для этого мясо отварите, пропустите через мясорубку, обжарьте и смешайте с готовыми макаронами и обжаренным луком.
Ингредиенты
- мясо говядины
- 500 г
- макароны
- 350 г
- бульон
- 0,5 стакана
- лук репчатый
- 1 шт.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- сливочное масло
- 50 г
- перец черный молотый
- соль
- Отварите макароны в подсоленной воде до готовности. Слейте воду, но не промывайте.
- Мясо также отварите до готовности, а в конце посолите. Остудите в бульоне, затем измельчите с помощью мясорубки.
- На растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте перекрученное мясо, сливочное масло, бульон, перец и отварные макароны. Перемешайте. Снимите с огня.
Советы:
- Мясо используйте любое.
- Макароны лучше покупать твердых сортов.
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