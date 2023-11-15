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Макароны по-флотски: украинская версия итальянского болоньезе

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
295 ккал
Дата публикации
Просмотры
416
Время на прочтение
1 мин
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Макароны по-флотски: украинская версия итальянского болоньезе

Макароны по-флотски / Фото: Credits

Особенность этого рецепта в том, что макароны желательно покупать с бороздками, за счет ребристости мясо хорошо прилипает к макаронам, а при добавлении сливочного масла блюдо приобретает мягкий сливочный вкус. Для этого мясо отварите, пропустите через мясорубку, обжарьте и смешайте с готовыми макаронами и обжаренным луком.

Ингредиенты

мясо говядины
500 г
макароны
350 г
бульон
0,5 стакана
лук репчатый
1 шт.
растительное масло
1 ст. л.
сливочное масло
50 г
перец черный молотый
соль
  1. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности. Слейте воду, но не промывайте.
  2. Мясо также отварите до готовности, а в конце посолите. Остудите в бульоне, затем измельчите с помощью мясорубки.
  3. На растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте перекрученное мясо, сливочное масло, бульон, перец и отварные макароны. Перемешайте. Снимите с огня.

Советы: 

  • Мясо используйте любое.
  • Макароны лучше покупать твердых сортов.

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Дата публикации
Просмотры
416
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