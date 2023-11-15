Макароны по-флотски: украинская версия итальянского болоньезе

Особенность этого рецепта в том, что макароны желательно покупать с бороздками, за счет ребристости мясо хорошо прилипает к макаронам, а при добавлении сливочного масла блюдо приобретает мягкий сливочный вкус. Для этого мясо отварите, пропустите через мясорубку, обжарьте и смешайте с готовыми макаронами и обжаренным луком.