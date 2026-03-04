ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
200
Время на прочтение
2 мин

Маринованная скумбрия за 7 минут: так вкусно рыбу еще никто не готовил

Рецепт маринованной скумбрии за 7 минут.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
7 минут
Пищевая ценность на 100 г
201 ккал
Маринованная скумбрия

Маринованная скумбрия

Скумбрия «7 минут» — это идеальный рецепт для тех, кто ценит свое время, но не готов отказываться от домашних деликатесов. Рыба получается настолько нежной и ароматной, что ее часто начинают пробовать еще горячей, хотя в охлажденном виде она вкуснее всего.

Что понадобится для приготовления скумбрии

Для одной большой скумбрии вам понадобятся простые ингредиенты, которые обычно есть на каждой кухне:

  • Скумбрия — 1 шт.

  • Лук — 2–3 шт.

  • Вода — 250 мл

  • Уксус (6%) — 100 мл

  • Растительное масло — 50 мл

  • Соль — 1 ст. л.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Кориандр — 1 ч. л.

  • Паприка копченая — 1 ч. л.

  • Смесь перцев — 0,5 ч. л.

  • Орегано — 0,25 ч. л. (или щепотка)

Как приготовить скумбрию

Приготовление требует минимума усилий, если рыба уже разморожена и очищена.

  • Нарежьте лук тонкими полукольцами и выложите толстым слоем на дно сотейника или небольшой кастрюли. Скумбрию разберите на порционные кусочки (стейки) и выложите сверху на луковую «подушку». Кости удалять не нужно — они добавят навар маринаду.

  • В отдельной емкости смешайте воду с уксусом, добавьте соль, сахар и все специи. Тщательно перемешайте, чтобы сухие ингредиенты растворились и залейте этой смесью рыбу.

  • Добавьте в кастрюлю растительное масло и поставьте на огонь. После закипания варите скумбрию вместе с луком ровно 7 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы рыба стала мягкой, а маринад пропитал ее пряными ароматами.

Лучше дать блюду остыть хотя бы до комнатной температуры. Именно в холодном маринаде вкус скумбрии раскрывается максимально полно, становясь насыщенным и пикантным.

Дата публикации
Количество просмотров
200
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie