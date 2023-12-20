Минтай тушенный в сметане с овощами: очень простой рецепт

Минтай с овощами и сметаной на сковороде станет отличным дополнением к любому гарниру: гречке, рису, картофельному пюре или тушеным овощам. Сметана придаст рыбе сочность и сливочный вкус. Для приготовления вам понадобятся минтай, лук, морковь, и сметана.
Ингредиенты
- минтай
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- мука
- 3 ст. л.
- морковь
- 1 шт.
- сметана
- 300 г
- вода
- 1 ст.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Рыбу почистите, отрежьте плавники, выньте черную пленку из брюшка, вымойте и нарежьте на куски. Переложите в миску, добавьте соль, перец, чеснок. Перемешайте.
- Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на растительном масле с двух сторон и переложите на тарелку.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
- Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- В миске соедините сметану, соль, перец, чеснок. Добавьте воду, одну столовую ложку муки. Перемешайте.
- Выложите рыбу на морковь с луком. Вылейте сметанную заливку и тушите на медленном огне при закрытой крышке 15 минут. Переложите на тарелку и подавайте к столу.
Советы:
- Для приготовления блюда можно использовать как целые тушки, так и филе.
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