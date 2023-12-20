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Минтай тушенный в сметане с овощами: очень простой рецепт

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
82 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
31
Время на прочтение
1 мин
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Минтай тушенный в сметане с овощами: очень простой рецепт

Минтай тушенный в сметане с овощами / Фото: Credits

Минтай с овощами и сметаной на сковороде станет отличным дополнением к любому гарниру: гречке, рису, картофельному пюре или тушеным овощам. Сметана придаст рыбе сочность и сливочный вкус. Для приготовления вам понадобятся минтай, лук, морковь, и сметана. 

Ингредиенты

минтай
500 г
лук репчатый
1 шт.
мука
3 ст. л.
морковь
1 шт.
сметана
300 г
вода
1 ст.
чеснок
1 зубчик
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Рыбу почистите, отрежьте плавники, выньте черную пленку из брюшка, вымойте и нарежьте на куски. Переложите в миску, добавьте соль, перец, чеснок. Перемешайте.
  2. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на растительном масле с двух сторон и переложите на тарелку. 
  3. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке.
  4. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  5. В миске соедините сметану, соль, перец, чеснок. Добавьте воду, одну столовую ложку муки. Перемешайте.
  6. Выложите рыбу на морковь с луком. Вылейте сметанную заливку и тушите на медленном огне при закрытой крышке 15 минут. Переложите на тарелку и подавайте к столу.

Советы: 

  • Для приготовления блюда можно использовать как целые тушки, так и филе.

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Дата публикации
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