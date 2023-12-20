Минтай тушенный в сметане с овощами: очень простой рецепт

Минтай с овощами и сметаной на сковороде станет отличным дополнением к любому гарниру: гречке, рису, картофельному пюре или тушеным овощам. Сметана придаст рыбе сочность и сливочный вкус. Для приготовления вам понадобятся минтай, лук, морковь, и сметана.