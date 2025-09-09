ТСН в социальных сетях

Вторые блюда
229
1 мин

Много, вкусно и недорого: эти котлеты ничем не уступают мясным

Если вы не знаете, что приготовить для большой семьи к обеду или ужину, попробуйте этот простой рецепт.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
1 час. 15 мин.
148 ккал
Котлеты без мяса: рецепт

Котлеты без мяса: рецепт / © Pixabay

Невероятно вкусные и одновременно доступные котлеты, которые обязательно понравятся вам и каждому в семье!

Ингредиенты

рыбная консерва
1 банка
картофель
6 шт.
лук
1 шт.
манная крупа
2–3 ст. л.
твердый сыр
30 г
яйца
3 шт.
сливочное масло
30 г
соль, перец
по вкусу
растительное масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Достаем рыбу из консервы и разминаем вилкой в однородную массу.

  2. Картошку отвариваем в подсоленной воде и превращаем в нежное пюре. По желанию можно добавить немного сливочного масла и свежую зелень для аромата.

  3. Лук нарезаем мелкими кубиками, обжариваем на растительном масле и соединяем с картофелем.

  4. Далее смешиваем рыбу с картофельным основанием, приправляем солью и перцем. Если масса получается слишком мягкой, добавьте 2–3 столовых ложки манки для густоты.

  5. Для начинки мелко рубим яйца, совмещаем их с натертым сыром, добавляем соль, перец и немного мягкого сливочного масла.

  6. Формируем котлеты, закладывая внутрь ароматную начинку. Обкатываем заготовки в муке или панировочных сухарях. Обжариваем на сковороде на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Приятного аппетита!

