Много, вкусно и недорого: эти котлеты ничем не уступают мясным
Если вы не знаете, что приготовить для большой семьи к обеду или ужину, попробуйте этот простой рецепт.
Невероятно вкусные и одновременно доступные котлеты, которые обязательно понравятся вам и каждому в семье!
Ингредиенты
- рыбная консерва
- 1 банка
- картофель
- 6 шт.
- лук
- 1 шт.
- манная крупа
- 2–3 ст. л.
- твердый сыр
- 30 г
- яйца
- 3 шт.
- сливочное масло
- 30 г
- соль, перец
- по вкусу
- растительное масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Достаем рыбу из консервы и разминаем вилкой в однородную массу.
Картошку отвариваем в подсоленной воде и превращаем в нежное пюре. По желанию можно добавить немного сливочного масла и свежую зелень для аромата.
Лук нарезаем мелкими кубиками, обжариваем на растительном масле и соединяем с картофелем.
Далее смешиваем рыбу с картофельным основанием, приправляем солью и перцем. Если масса получается слишком мягкой, добавьте 2–3 столовых ложки манки для густоты.
Для начинки мелко рубим яйца, совмещаем их с натертым сыром, добавляем соль, перец и немного мягкого сливочного масла.
Формируем котлеты, закладывая внутрь ароматную начинку. Обкатываем заготовки в муке или панировочных сухарях. Обжариваем на сковороде на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Приятного аппетита!