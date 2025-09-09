Много, вкусно и недорого: эти котлеты ничем не уступают мясным

Невероятно вкусные и одновременно доступные котлеты, которые обязательно понравятся вам и каждому в семье!

Процесс приготовления:

Достаем рыбу из консервы и разминаем вилкой в однородную массу.

Картошку отвариваем в подсоленной воде и превращаем в нежное пюре. По желанию можно добавить немного сливочного масла и свежую зелень для аромата.

Лук нарезаем мелкими кубиками, обжариваем на растительном масле и соединяем с картофелем.

Далее смешиваем рыбу с картофельным основанием, приправляем солью и перцем. Если масса получается слишком мягкой, добавьте 2–3 столовых ложки манки для густоты.

Для начинки мелко рубим яйца, совмещаем их с натертым сыром, добавляем соль, перец и немного мягкого сливочного масла.