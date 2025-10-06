Начинка из мяса достаточно сытная, поэтому такие вареники прекрасно подходят для обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте “Господинька”.

Процесс приготовления:

Варенье мяса на начинку: в кастрюлю влить воду, добавить луковицу, морковку, корень петрушки, лавровый лист, горошины перца и лавровый лист. Поставить на медленный огонь, чтобы свинина не кипела, а томилась. Соль добавляется в конце.

Тесто: муку просеять в глубокую миску, взбить вилкой в одно яйцо комнатной температуры, добавить в муку, влить масло. Постепенно, тоненькой струйкой, влить кипяток. Сразу вымешать тесто, когда оно немного остынет, вымешивать руками еще 5 минут. Оно должно быть нежным, эластичным, не прилипать к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.

Приготовление начинки: готовое мясо лучше оставить охлаждаться в бульоне, чтобы оно было сочным. Нарезать его на небольшие куски, пропустить через мясорубку с большими отверстиями. В сковороде растопить смалец, поджарить лук до золотистости, добавить к мясу его и несколько ложек бульона, приправить солью, перцем, тмином.

Отщелкнуть кусок теста, сделать шарик примерно 25 г, раскатать, выложить щедрую ложку начинки внутрь, защелкнуть края.