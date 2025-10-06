ТСН в социальных сетях

"Молдавские" вареники: очень необычная начинка и вкусное тесто — рецепт

Попытайтесь приготовить эти крупные и сочные вареники с необычной начинкой. Мы уверены, что вашим родным они очень понравятся.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
3 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
226 ккал
Молдавские вареники: рецепт

Молдавские вареники: рецепт / © unsplash.com

Начинка из мяса достаточно сытная, поэтому такие вареники прекрасно подходят для обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте “Господинька”.

Ингредиенты

свинина
700г
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
корень петрушки
1 шт.
лавровый лист
1 шт.
чеснок
1 зубчик
перец душистый горошком
3 шт.
перец горошком
5 шт.
соль
мука
500г
соль (в тесто)
щепотка
яйцо
1 шт.
масло
5 ст. кровать
кипяток
250 мл
смалец (для жарки лука в начинке)
3 ст. ложки
луковица (в начинке)
1 шт.
тмин
1, 5 г

Процесс приготовления:

  1. Варенье мяса на начинку: в кастрюлю влить воду, добавить луковицу, морковку, корень петрушки, лавровый лист, горошины перца и лавровый лист. Поставить на медленный огонь, чтобы свинина не кипела, а томилась. Соль добавляется в конце.

  2. Тесто: муку просеять в глубокую миску, взбить вилкой в одно яйцо комнатной температуры, добавить в муку, влить масло. Постепенно, тоненькой струйкой, влить кипяток. Сразу вымешать тесто, когда оно немного остынет, вымешивать руками еще 5 минут. Оно должно быть нежным, эластичным, не прилипать к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.

  3. Приготовление начинки: готовое мясо лучше оставить охлаждаться в бульоне, чтобы оно было сочным. Нарезать его на небольшие куски, пропустить через мясорубку с большими отверстиями. В сковороде растопить смалец, поджарить лук до золотистости, добавить к мясу его и несколько ложек бульона, приправить солью, перцем, тмином.

  4. Отщелкнуть кусок теста, сделать шарик примерно 25 г, раскатать, выложить щедрую ложку начинки внутрь, защелкнуть края.

  5. В большую кастрюлю налить воды, добавить 1 ст. ложку соли, лавровый лист, несколько горошин перца и варить вареники, когда вода закипит. Когда они поднялись на поверхность, проварите еще 3 минуты. Вынуть, приправить сливочным маслом по желанию.

Приятного аппетита!

