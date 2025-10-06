- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
"Молдавские" вареники: очень необычная начинка и вкусное тесто — рецепт
Попытайтесь приготовить эти крупные и сочные вареники с необычной начинкой. Мы уверены, что вашим родным они очень понравятся.
Начинка из мяса достаточно сытная, поэтому такие вареники прекрасно подходят для обеда или ужина. Рецептом поделились на сайте “Господинька”.
Ингредиенты
- свинина
- 700г
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- корень петрушки
- 1 шт.
- лавровый лист
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- перец душистый горошком
- 3 шт.
- перец горошком
- 5 шт.
- соль
- 5г
- мука
- 500г
- соль (в тесто)
- щепотка
- яйцо
- 1 шт.
- масло
- 5 ст. кровать
- кипяток
- 250 мл
- смалец (для жарки лука в начинке)
- 3 ст. ложки
- луковица (в начинке)
- 1 шт.
- тмин
- 1, 5 г
Процесс приготовления:
Варенье мяса на начинку: в кастрюлю влить воду, добавить луковицу, морковку, корень петрушки, лавровый лист, горошины перца и лавровый лист. Поставить на медленный огонь, чтобы свинина не кипела, а томилась. Соль добавляется в конце.
Тесто: муку просеять в глубокую миску, взбить вилкой в одно яйцо комнатной температуры, добавить в муку, влить масло. Постепенно, тоненькой струйкой, влить кипяток. Сразу вымешать тесто, когда оно немного остынет, вымешивать руками еще 5 минут. Оно должно быть нежным, эластичным, не прилипать к рукам. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут.
Приготовление начинки: готовое мясо лучше оставить охлаждаться в бульоне, чтобы оно было сочным. Нарезать его на небольшие куски, пропустить через мясорубку с большими отверстиями. В сковороде растопить смалец, поджарить лук до золотистости, добавить к мясу его и несколько ложек бульона, приправить солью, перцем, тмином.
Отщелкнуть кусок теста, сделать шарик примерно 25 г, раскатать, выложить щедрую ложку начинки внутрь, защелкнуть края.
В большую кастрюлю налить воды, добавить 1 ст. ложку соли, лавровый лист, несколько горошин перца и варить вареники, когда вода закипит. Когда они поднялись на поверхность, проварите еще 3 минуты. Вынуть, приправить сливочным маслом по желанию.
Приятного аппетита!