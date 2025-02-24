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Мясные шарики с сыром: быстрая и необычайно вкусная закуска, которую гости съедят за секунду

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
368
Время на прочтение
2 мин
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Мясные шарики с сыром: быстрая и необычайно вкусная закуска, которую гости съедят за секунду

Мясные шарики с сыром в духовке / Фото: pixabay.com

Как приготовить мясные шарики с сыром – хрустящие снаружи и сочные внутри. Это идеальная закуска, которая понравится и детям, и взрослым!

Есть рецепты, которые гораздо проще в приготовлении, но гораздо вкуснее обычных котлет. Добиться сочности в фарше бывает нелегко, но в этом рецепте творог придает дополнительную нежность и сочность. Готовить такие шарики легко, они получаются очень аппетитными и отлично смешиваются с любым гарниром.

Ингредиенты

свиной фарш
500 г
панировочные сухари
1,5 стакана
сыр чеддер
1 стакан
мягкий сливочный сыр
220 г
сливки для взбивания
2 ст. ложки
зеленый лук
1 ст.
луковой порошок
1 ч. ложка
чесночный порошок
1 ч. кровати
черный молотый перец
1/2 ч. ложки
майонез (для соуса)
100 мл
хрен (для соуса)
2 ст. ложки
зеленый лук (для соуса)
1 ст. кровати
кетчуп (для соуса)
2 ст. ложки
чесночный порошок (для соуса)
1/4 ч. ложки
паприка (для соуса)
1/4 ч. ложки
черный молотый перец (для соуса)
1/2 ч. ложки
соль (для соуса)
1/2 ч. ложки

Процесс приготовления:

  1. Натрите сыр чеддером на терке, измельчите зеленый лук, а белый хлеб перемелите в крошку. Включите духовку и разогрейте до 160-170°C.
  2. В большой миске смешайте все ингредиенты для мясных шариков и хорошо перемешайте. Из полученной массы сформируйте шарики диаметром 2-2,5 см. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке 15-20 минут.
  3. Пока шарики готовятся, сделайте соус. Измельчите остаток зеленого лука, добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  4. Готовые шарики выложите на сервировочную тарелку, посыпьте свежей зеленью. Соус подайте отдельно в пиале.

Чтобы угощение было еще более удобным, подавайте шарики с деревянными шпажками. Смесь специй и два вида сыра сделают блюдо невероятно сочным и ароматным. Для более яркого вкуса подайте вместе с соусом чили или свежими овощами. Приятного аппетита!

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