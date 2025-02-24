Мясные шарики с сыром: быстрая и необычайно вкусная закуска, которую гости съедят за секунду

Как приготовить мясные шарики с сыром – хрустящие снаружи и сочные внутри. Это идеальная закуска, которая понравится и детям, и взрослым!
Есть рецепты, которые гораздо проще в приготовлении, но гораздо вкуснее обычных котлет. Добиться сочности в фарше бывает нелегко, но в этом рецепте творог придает дополнительную нежность и сочность. Готовить такие шарики легко, они получаются очень аппетитными и отлично смешиваются с любым гарниром.
Ингредиенты
- свиной фарш
- 500 г
- панировочные сухари
- 1,5 стакана
- сыр чеддер
- 1 стакан
- мягкий сливочный сыр
- 220 г
- сливки для взбивания
- 2 ст. ложки
- зеленый лук
- 1 ст.
- луковой порошок
- 1 ч. ложка
- чесночный порошок
- 1 ч. кровати
- черный молотый перец
- 1/2 ч. ложки
- майонез (для соуса)
- 100 мл
- хрен (для соуса)
- 2 ст. ложки
- зеленый лук (для соуса)
- 1 ст. кровати
- кетчуп (для соуса)
- 2 ст. ложки
- чесночный порошок (для соуса)
- 1/4 ч. ложки
- паприка (для соуса)
- 1/4 ч. ложки
- черный молотый перец (для соуса)
- 1/2 ч. ложки
- соль (для соуса)
- 1/2 ч. ложки
Процесс приготовления:
- Натрите сыр чеддером на терке, измельчите зеленый лук, а белый хлеб перемелите в крошку. Включите духовку и разогрейте до 160-170°C.
- В большой миске смешайте все ингредиенты для мясных шариков и хорошо перемешайте. Из полученной массы сформируйте шарики диаметром 2-2,5 см. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке 15-20 минут.
- Пока шарики готовятся, сделайте соус. Измельчите остаток зеленого лука, добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Готовые шарики выложите на сервировочную тарелку, посыпьте свежей зеленью. Соус подайте отдельно в пиале.
Чтобы угощение было еще более удобным, подавайте шарики с деревянными шпажками. Смесь специй и два вида сыра сделают блюдо невероятно сочным и ароматным. Для более яркого вкуса подайте вместе с соусом чили или свежими овощами. Приятного аппетита!
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