Мясные шарики с сыром: быстрая и необычайно вкусная закуска, которую гости съедят за секунду

Как приготовить мясные шарики с сыром – хрустящие снаружи и сочные внутри. Это идеальная закуска, которая понравится и детям, и взрослым!

Есть рецепты, которые гораздо проще в приготовлении, но гораздо вкуснее обычных котлет. Добиться сочности в фарше бывает нелегко, но в этом рецепте творог придает дополнительную нежность и сочность. Готовить такие шарики легко, они получаются очень аппетитными и отлично смешиваются с любым гарниром.

Ингредиенты свиной фарш 500 г панировочные сухари 1,5 стакана сыр чеддер 1 стакан мягкий сливочный сыр 220 г сливки для взбивания 2 ст. ложки зеленый лук 1 ст. луковой порошок 1 ч. ложка чесночный порошок 1 ч. кровати черный молотый перец 1/2 ч. ложки майонез (для соуса) 100 мл хрен (для соуса) 2 ст. ложки зеленый лук (для соуса) 1 ст. кровати кетчуп (для соуса) 2 ст. ложки чесночный порошок (для соуса) 1/4 ч. ложки паприка (для соуса) 1/4 ч. ложки черный молотый перец (для соуса) 1/2 ч. ложки соль (для соуса) 1/2 ч. ложки

Процесс приготовления:

Натрите сыр чеддером на терке, измельчите зеленый лук, а белый хлеб перемелите в крошку. Включите духовку и разогрейте до 160-170°C. В большой миске смешайте все ингредиенты для мясных шариков и хорошо перемешайте. Из полученной массы сформируйте шарики диаметром 2-2,5 см. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке 15-20 минут. Пока шарики готовятся, сделайте соус. Измельчите остаток зеленого лука, добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Готовые шарики выложите на сервировочную тарелку, посыпьте свежей зеленью. Соус подайте отдельно в пиале.

Чтобы угощение было еще более удобным, подавайте шарики с деревянными шпажками. Смесь специй и два вида сыра сделают блюдо невероятно сочным и ароматным. Для более яркого вкуса подайте вместе с соусом чили или свежими овощами. Приятного аппетита!

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