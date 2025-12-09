ТСН в социальных сетях

Мясо по-французски с ананасами для новогоднего стола: праздничный акцент

На Новый год всегда готовлю мясо по-французски с ананасом.

Рецепт мяса по-французски

Новогодний стол должен быть не только сытным, но и красивым. Поскольку покровитель 2026 года — Красная Огненная Лошадь особенно любит яркие и сочные блюда, мясо по-французски с ананасами станет идеальным праздничным акцентом и порадует гостей необычным вкусом. Это блюдо получается невероятно сочным и выглядит очень нарядно.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

  • Свиная корейка — 1 килограмм;

  • Лук — 2 штуки;

  • Помидоры — 2 штуки;

  • Консервированные ананасы — 1 банка весом полкилограмма;

  • Твердый сыр — 200 граммов;

  • Майонез — для легкой сеточки;

  • Соль и перец — по вкусу;

  • Масло для смазки противня.

Пошаговый рецепт приготовления

  • Сначала подготовьте основу блюда — мясо. Возьмите свиную корейку и нарежьте ее порционными кусками толщиной примерно в один сантиметр. Слегка отбейте каждый кусок и выложите мясо на противень, предварительно смазанное маслом. Посолите и поперчите отбитые свинины.

  • Далее подготовьте овощную подушку — две луковицы и два помидора нарежьте тонкими полукольцами. Разложите эти овощи равномерно поверх мяса.

  • Следующий этап — добавление ананасов и непосредственно термическая обработка. Выложите кусочки консервированных ананасов из банки поверх овощей. После этого сделайте легкую сеточку из майонеза по всей поверхности блюда.

  • Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте в течение 30 минут.

  • По истечении тридцати минут посыпьте мясо натертым сыром. Поставьте противень в духовку еще на 7 минут. Подавайте мясо по-французски с ананасами сразу, пока оно горячее.

