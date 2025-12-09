Мясо по-французски с ананасами для новогоднего стола: праздничный акцент

Новогодний стол должен быть не только сытным, но и красивым. Поскольку покровитель 2026 года — Красная Огненная Лошадь особенно любит яркие и сочные блюда, мясо по-французски с ананасами станет идеальным праздничным акцентом и порадует гостей необычным вкусом. Это блюдо получается невероятно сочным и выглядит очень нарядно.

Для приготовления вам понадобятся:

Соль и перец — по вкусу;

Сначала подготовьте основу блюда — мясо. Возьмите свиную корейку и нарежьте ее порционными кусками толщиной примерно в один сантиметр. Слегка отбейте каждый кусок и выложите мясо на противень, предварительно смазанное маслом. Посолите и поперчите отбитые свинины.

Далее подготовьте овощную подушку — две луковицы и два помидора нарежьте тонкими полукольцами. Разложите эти овощи равномерно поверх мяса.

Следующий этап — добавление ананасов и непосредственно термическая обработка. Выложите кусочки консервированных ананасов из банки поверх овощей. После этого сделайте легкую сеточку из майонеза по всей поверхности блюда.

Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте в течение 30 минут.