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Мясо с овощами запеченное в фольге: рецепт праздничного блюда

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
268 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
783
Время на прочтение
1 мин
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Мясо с овощами запеченное в фольге: рецепт праздничного блюда

Мясо с овощами запеченное в фольге / Фото: Credits

Такое блюдо подойдет для праздника, так как выглядит аппетитно и красиво. Запеченное мясо с овощами можно подать в фольге: просто положите каждую порцию на тарелку. Готовится очень быстро: нарежьте мясо, овощи, натрите сыр, выложите все слоями и запеките в фольге. 

Ингредиенты

свинина ошеек
800 г
картофель
3 шт.
шампиньоны
150 г
болгарский перец
1 шт.
сыр твердый
150 г
майонез
приправа для мяса
соль
панировочные сухари
растительное масло
  1. Картофель и лук очистите и нарежьте кружками.
  2. Шампиньоны также нарежьте кружками, перец кольцами, а сыр пластинами.
  3. Свинину нарежьте пластами толщиной не более одного сантиметра и отбейте молоточком через пищевую пленку.
  4. Лист фольги смажьте растительным маслом. Выложите мясо, посолите и посыпьте приправой. На мясо выложите картофель, лук, шампиньоны,  болгарский перец, майонез, сыр  и посыпьте сухарями. Заверните в фольгу, чтобы получился мешочек.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 200 градусах 40-50 минут.

Советы:

  • Каждый слой слегка подсаливайте.

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Дата публикации
Просмотры
783
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