Мясо с овощами запеченное в фольге: рецепт праздничного блюда

Такое блюдо подойдет для праздника, так как выглядит аппетитно и красиво. Запеченное мясо с овощами можно подать в фольге: просто положите каждую порцию на тарелку. Готовится очень быстро: нарежьте мясо, овощи, натрите сыр, выложите все слоями и запеките в фольге.