Мясо с овощами запеченное в фольге: рецепт праздничного блюда

Такое блюдо подойдет для праздника, так как выглядит аппетитно и красиво. Запеченное мясо с овощами можно подать в фольге: просто положите каждую порцию на тарелку. Готовится очень быстро: нарежьте мясо, овощи, натрите сыр, выложите все слоями и запеките в фольге.
Ингредиенты
- свинина ошеек
- 800 г
- картофель
- 3 шт.
- шампиньоны
- 150 г
- болгарский перец
- 1 шт.
- сыр твердый
- 150 г
- майонез
- приправа для мяса
- соль
- панировочные сухари
- растительное масло
- Картофель и лук очистите и нарежьте кружками.
- Шампиньоны также нарежьте кружками, перец кольцами, а сыр пластинами.
- Свинину нарежьте пластами толщиной не более одного сантиметра и отбейте молоточком через пищевую пленку.
- Лист фольги смажьте растительным маслом. Выложите мясо, посолите и посыпьте приправой. На мясо выложите картофель, лук, шампиньоны, болгарский перец, майонез, сыр и посыпьте сухарями. Заверните в фольгу, чтобы получился мешочек.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке при 200 градусах 40-50 минут.
Советы:
- Каждый слой слегка подсаливайте.
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