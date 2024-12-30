Мясо в секретном маринаде: после этого рецепта вы будете готовить его только так

Если вы готовитесь к Новому году и ищете блюдо, которое станет основным изюминкой праздничного стола, обратите внимание на рецепт запеченного мяса! Это сочное и невероятно вкусное мясо, приготовленное в рукаве для запекания, точно удивит вас.

Благодаря секретному маринаду оно приобретает уникальный аромат и вкус, а процесс приготовления окажется очень простым. Будьте готовы к восторженным отзывам – это блюдо настолько вкусное, что вы будете готовить его снова и снова!

Ингредиенты мясо (филе) 1,5 кг соль 1,5 ч. ложки черный перец 1/2 ч. ложки сладкая паприка 1 час. кровати сухо отжика 1,5 ч. ложки чеснок 1 шт. вода 100 мл

Процесс приготовления:

Сначала делаем надрезы на мясе в виде сеточки, но не прорезаем до конца. Затем солим мясо: на каждый кг добавляем 1 ч. л. соли. Равномерно распределяем соль по мясу. Далее добавляем специи: 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. сладкой паприки и 1 ч. л. сухой аджики. Специи равномерно распределяем по мясу. Складываем мясо в подходящую миску. Теперь готовим маринад. Очищаем 1 головку чеснока, пропускаем через пресс и смешиваем со 100 мл воды. Это будет секретный маринад. Его можно немного настоять, затем набрать в шприц и сделать инъекции в мясо. Заливаем мясо чесночной водой и равномерно распределяем. Закрываем миску и ставим в холодильник на 4-5 часов или лучше на ночь. Когда мясо настоялось, достаем его из холодильника, кладем в рукав для запекания, завязываем и кладем на противень. В моем случае внутренние размеры противня 31,5 х 25 см. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и готовим 1 час 20 минут. После приготовления вынимаем мясо из духовки, перекладываем на тарелку, нарезаем порционными кусочками и подаем с картофельным пюре, полив мясо выделившимся во время запекания соусом.

Приятного аппетита!