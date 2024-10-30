Настоящий образец здорового питания: как приготовить вкусную тыквенную кашу с пшеном

Это очень вкусная осенняя каша, которая еще и является источником большого количества витаминов и минералов. Она идеально подходит для любого приема пищи.
Эта каша содержит витамины А, С и Е, а также большое количество клетчатки и белок.
Ингредиенты
- тыква
- 500 г
- пшено
- 200 г
- молоко
- 1 л
- сахар
- 4 ст. ложки
- палочка корицы
- 1 шт.
- сливочное масло
- 100 г
- соль
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Сначала нужно почистить тыкву от кожуры, разрезать и убрать семена. Нарезать овощи кубиками.
- Пшено обязательно промойте под проточной водой несколько раз до прозрачности жидкости, а затем залейте на 1-2 минуты кипятком.
- В кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте сахар, соль, тыкву и палочку корицы. Варить на среднем огне 20 минут.
- Добавьте в кастрюлю промытое пшено, убавьте огонь и варите еще 30 минут, пока пшено не впитает в себя всю жидкость и не станет мягким.
- В конце добавьте сливочное масло и кропотливо перемешайте.
Приятного аппетита!