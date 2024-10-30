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Настоящий образец здорового питания: как приготовить вкусную тыквенную кашу с пшеном

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
557
Время на прочтение
1 мин
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Настоящий образец здорового питания: как приготовить вкусную тыквенную кашу с пшеном

Тыквенная каша на молоке с пшеном / Фото: Unsplash

Это очень вкусная осенняя каша, которая еще и является источником большого количества витаминов и минералов. Она идеально подходит для любого приема пищи.

Эта каша содержит витамины А, С и Е, а также большое количество клетчатки и белок.

Ингредиенты

тыква
500 г
пшено
200 г
молоко
1 л
сахар
4 ст. ложки
палочка корицы
1 шт.
сливочное масло
100 г
соль
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Сначала нужно почистить тыкву от кожуры, разрезать и убрать семена. Нарезать овощи кубиками.
  2. Пшено обязательно промойте под проточной водой несколько раз до прозрачности жидкости, а затем залейте на 1-2 минуты кипятком.
  3. В кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте сахар, соль, тыкву и палочку корицы. Варить на среднем огне 20 минут.
  4. Добавьте в кастрюлю промытое пшено, убавьте огонь и варите еще 30 минут, пока пшено не впитает в себя всю жидкость и не станет мягким.
  5. В конце добавьте сливочное масло и кропотливо перемешайте.

Приятного аппетита!

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