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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
268
Время на прочтение
1 мин

Нажарьте в три раза больше котлет без добавления риса или картофеля: рецепт рыхлых котлет от опытных кулинаров

Каждая хозяйка уверена, что именно ее котлеты самые вкусные. Хотя рецепт и кажется простым, приготовить идеальные котлеты удается не каждому.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
219 ккал
Рецепт пухлых котлет

Рецепт пухлых котлет / © unsplash.com

Несмотря на то, что котлеты — одно из самых любимых блюд, многие хозяйки не до конца знают все секреты их приготовления. Кто-то считает, что умеет жарить котлеты, но результат часто бывает сухим и лишённым объема. На самом же деле приготовить вкусные и сочные котлеты совсем не сложно — нужно лишь придерживаться правильных рекомендаций. Делимся, какие ингредиенты добавить в фарш, чтобы котлеты были максимально сочными.

Ингредиенты

фарш
450г
луковица
1 шт.
куриные яйца среднего размера
5 шт.
панировочные сухари
150г
соль и специи
½ ч. ложки
зелень
пучок
растительное масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Сначала мясо нужно либо хорошо измельчить, либо взять готовый фарш. Лук натрите на мелкой терке. В отдельной миске смешайте фарш со специями, яйцами и натертым луком.

  2. Затем добавьте панировочные сухари и мелко порезанную зелень. Все тщательно перемешайте и дайте фаршу настояться около часа.

  3. Затем смоченными в воде руками сформуйте котлеты и обжаривайте их на хорошо разогретой сковороде до появления золотистой корочки.

  4. Когда корочка образуется, переверните котлеты, накройте крышкой и готовьте еще 3-5 минут, чтобы они дошли внутри.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
268
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