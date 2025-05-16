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Нажарьте в три раза больше котлет без добавления риса или картофеля: рецепт рыхлых котлет от опытных кулинаров
Каждая хозяйка уверена, что именно ее котлеты самые вкусные. Хотя рецепт и кажется простым, приготовить идеальные котлеты удается не каждому.
Несмотря на то, что котлеты — одно из самых любимых блюд, многие хозяйки не до конца знают все секреты их приготовления. Кто-то считает, что умеет жарить котлеты, но результат часто бывает сухим и лишённым объема. На самом же деле приготовить вкусные и сочные котлеты совсем не сложно — нужно лишь придерживаться правильных рекомендаций. Делимся, какие ингредиенты добавить в фарш, чтобы котлеты были максимально сочными.
Ингредиенты
- фарш
- 450г
- луковица
- 1 шт.
- куриные яйца среднего размера
- 5 шт.
- панировочные сухари
- 150г
- соль и специи
- ½ ч. ложки
- зелень
- пучок
- растительное масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Сначала мясо нужно либо хорошо измельчить, либо взять готовый фарш. Лук натрите на мелкой терке. В отдельной миске смешайте фарш со специями, яйцами и натертым луком.
Затем добавьте панировочные сухари и мелко порезанную зелень. Все тщательно перемешайте и дайте фаршу настояться около часа.
Затем смоченными в воде руками сформуйте котлеты и обжаривайте их на хорошо разогретой сковороде до появления золотистой корочки.
Когда корочка образуется, переверните котлеты, накройте крышкой и готовьте еще 3-5 минут, чтобы они дошли внутри.
Приятного аппетита!