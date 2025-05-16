Нажарьте в три раза больше котлет без добавления риса или картофеля: рецепт рыхлых котлет от опытных кулинаров

Рецепт пухлых котлет / © unsplash.com

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Несмотря на то, что котлеты — одно из самых любимых блюд, многие хозяйки не до конца знают все секреты их приготовления. Кто-то считает, что умеет жарить котлеты, но результат часто бывает сухим и лишённым объема. На самом же деле приготовить вкусные и сочные котлеты совсем не сложно — нужно лишь придерживаться правильных рекомендаций. Делимся, какие ингредиенты добавить в фарш, чтобы котлеты были максимально сочными.

Ингредиенты фарш 450г луковица 1 шт. куриные яйца среднего размера 5 шт. панировочные сухари 150г соль и специи ½ ч. ложки зелень пучок растительное масло для жарки

Процесс приготовления:

Сначала мясо нужно либо хорошо измельчить, либо взять готовый фарш. Лук натрите на мелкой терке. В отдельной миске смешайте фарш со специями, яйцами и натертым луком. Затем добавьте панировочные сухари и мелко порезанную зелень. Все тщательно перемешайте и дайте фаршу настояться около часа. Затем смоченными в воде руками сформуйте котлеты и обжаривайте их на хорошо разогретой сковороде до появления золотистой корочки. Когда корочка образуется, переверните котлеты, накройте крышкой и готовьте еще 3-5 минут, чтобы они дошли внутри.

Приятного аппетита!

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