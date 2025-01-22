Не хуже мясных: рецепт котлет из капусты для всей семьи

Подать готовые овощные котлеты можно к любым гарнирам.
Капустные котлеты – очень простое блюдо. Капуста даст мягкость, сочность, поэтому котлеты будут очень вкусными и нежными по вкусу.
Как приготовить блюдо и какие ингредиенты нужны
Ингредиенты:
- капуста – 800 г
- лук репчатый – 1 штука
- вода – 350 мл
- куриное яйцо – 1 штука
- пшеничная мука – 120 г
- соль и перец – по вкусу
- подсолнечное масло – для жарки
Пошаговый рецепт приготовления:
- Тщательно промойте капусту, а лук очистите от шелухи.
- Капусту нарежьте соломкой. Переложите в кастрюлю, налейте воду и поставьте на огонь. После закипания варите в течение 10 минут до мягкости.
- Выложите капустку на сито, чтобы взошла лишняя жидкость. Как только она остынет, руками выжмите из капусты жидкость и переложите в глубокую миску.
- Нарежьте лук кубиком среднего размера. Разогрейте сковороду с растительным маслом и прожарьте лук до золотистого цвета.
- К капусте добавьте соль, перец, луковую зажарку, яйцо и пшеничную муку. Тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Из капустного фарша сформуйте котлетки с помощью столовой ложки. Убавляем огонь до минимального и жарим котлеты до красивой и золотистой корочки с двух сторон. По две минуты с каждой стороны. Главное – огонь должен быть минимальным, чтобы котлеты хорошо прожарились. Готовые котлеты выкладываем на бумажные полотенца.
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