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Не хуже мясных: рецепт котлет из капусты для всей семьи

Не хуже мясных: рецепт котлет из капусты для всей семьи

Котлеты из капусты / Фото: Фото из открытых источников

Подать готовые овощные котлеты можно к любым гарнирам.

Капустные котлеты – очень простое блюдо. Капуста даст мягкость, сочность, поэтому котлеты будут очень вкусными и нежными по вкусу.

Как приготовить блюдо и какие ингредиенты нужны

Ингредиенты:

  • капуста – 800 г
  • лук репчатый – 1 штука
  • вода – 350 мл
  • куриное яйцо – 1 штука
  • пшеничная мука – 120 г
  • соль и перец – по вкусу
  • подсолнечное масло – для жарки

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Тщательно промойте капусту, а лук очистите от шелухи.
  • Капусту нарежьте соломкой. Переложите в кастрюлю, налейте воду и поставьте на огонь. После закипания варите в течение 10 минут до мягкости.
  • Выложите капустку на сито, чтобы взошла лишняя жидкость. Как только она остынет, руками выжмите из капусты жидкость и переложите в глубокую миску.
  • Нарежьте лук кубиком среднего размера. Разогрейте сковороду с растительным маслом и прожарьте лук до золотистого цвета.
  • К капусте добавьте соль, перец, луковую зажарку, яйцо и пшеничную муку. Тщательно перемешайте.
  • Разогрейте сковороду с растительным маслом. Из капустного фарша сформуйте котлетки с помощью столовой ложки. Убавляем огонь до минимального и жарим котлеты до красивой и золотистой корочки с двух сторон. По две минуты с каждой стороны. Главное – огонь должен быть минимальным, чтобы котлеты хорошо прожарились. Готовые котлеты выкладываем на бумажные полотенца.

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