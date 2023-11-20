Необычайно вкусно: картофельные шарики-фри с беконом и сыром.

Кулинарный блоггер Сэм Вэй предложил рецепт жареных во фритюре картофельных шариков, покрытых беконом и сыром.
Ингредиенты
- картофель
- 7 шт
- бекон
- 200 гр
- тимьян
- 1 пучок
- чеснок
- 4 зубчика
- сыр Пармезан
- 100 гр
- мука
- 2 ст. л.
- соль
- черный молотый перец
- масло
Приготовление
- Помойте и высушите картофель, выложите на противень и проткните каждую картошку ножом в нескольких местах.
- Еще один противень застелите пергаментом, выложите на него полоски бекона.
- Картофель и бекон поставьте запекаться 25 минут в разогретую духовку на 200°С.
- Достаньте картофель, очистите его от кожуры и натрите на крупной терке.
- Бекон мелко порежьте ножом в крошку.
- Отделите листья тимьяна от стеблей и мелко порежьте.
- Очистите чеснок, натрите на мелкую терку.
- Смешайте, картофель, 2/3 бекона, чеснок, тимьян, соль, перец, муку.
- Сформируйте картофельные шарики и обжарьте их в большом количестве масла до золотистого цвета. С помощью бумажных полотенец уберите лишний жир.
- Присыпьте шарики солью, тертым пармезаном и остатком бекона.
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