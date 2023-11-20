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Необычайно вкусно: картофельные шарики-фри с беконом и сыром.

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
750 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
242
Время на прочтение
1 мин
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Необычайно вкусно: картофельные шарики-фри с беконом и сыром.

Картофельные шарики-фри с беконом и сыром / Фото: фото: Bene Gusto

Кулинарный блоггер Сэм Вэй предложил рецепт жареных во фритюре картофельных шариков, покрытых беконом и сыром.

Ингредиенты

картофель
7 шт
бекон
200 гр
тимьян
1 пучок
чеснок
4 зубчика
сыр Пармезан
100 гр
мука
2 ст. л.
соль
черный молотый перец
масло

Приготовление

  1. Помойте и высушите картофель, выложите на противень и проткните каждую картошку ножом в нескольких местах.
  2. Еще один противень застелите пергаментом, выложите на него полоски бекона.
  3. Картофель и бекон поставьте запекаться 25 минут в разогретую духовку на 200°С.
  4. Достаньте картофель, очистите его от кожуры и натрите на крупной терке.
  5. Бекон мелко порежьте ножом в крошку.
  6. Отделите листья тимьяна от стеблей и мелко порежьте.
  7. Очистите чеснок, натрите на мелкую терку.
  8. Смешайте, картофель, 2/3 бекона, чеснок, тимьян, соль, перец, муку.
  9. Сформируйте картофельные шарики и обжарьте их в большом количестве масла до золотистого цвета. С помощью бумажных полотенец уберите лишний жир.
  10. Присыпьте шарики солью, тертым пармезаном и остатком бекона.

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Дата публикации
Просмотры
242
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