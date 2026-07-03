ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
239
Время на прочтение
2 мин

Нежные и хрустящие кабачковые оладьи по простому рецепту

Рецепт вкусных кабачковых оладий

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
123 ккал
Комментарии
Кабачковые оладьи

Кабачковые оладьи

Кабачковые оладьи являются популярным сезонным блюдом, которое готовится очень быстро и обычно мгновенно исчезает со стола. Чтобы они получились идеальными – с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри, предлагаем воспользоваться проверенным рецептом .

Необходимые ингредиенты

  • Свежие кабачки – 750 г (примерно 3 штуки)

  • Куриные яйца – 3 шт.

  • Греческий йогурт или сметана - 200 г

  • Пшеничная мука - 150 г (один стакан объемом 200 мл)

  • Соль для выделения сока - 1 г

  • Соль в тесто - 2 г

Пошаговый процесс приготовления

На первом этапе кабачки необходимо тщательно вымыть и натереть на средней или большой терке. Натертую массу посыпают первой порцией соли (1 г) и оставляют на несколько минут. Это нужно для того, чтобы овощи активно пустили лишний сок.

Пока кабачки настаиваются, в глубокой миске готовят жидкое основание для теста. Для этого взбивают куриные яйца, добавляют греческий йогурт или сметану, всыпают муку и оставшуюся соли. Все компоненты тщательно перемешивают до исчезновения комочков.

После этого натертую кабачковую массу необходимо очень хорошо отжать руками, чтобы убрать всю лишнюю влагу – именно этот шаг гарантирует, что оладьи будут хрустящими, а тесто не станет слишком жидким. Отжатые овощи добавляют в миску с яично-мучной смесью и хорошо перемешивают.

На сковороде разогревают небольшое количество растительного масла, ложкой выкладывают тесто и формируют небольшие оладьи. Жарить их необходимо на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до появления красивой золотой корочки.

Готовое блюдо подают горячим, по желанию добавляя сметану или зелень.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
239
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie