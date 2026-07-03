Нежные и хрустящие кабачковые оладьи по простому рецепту

Кабачковые оладьи

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Кабачковые оладьи являются популярным сезонным блюдом, которое готовится очень быстро и обычно мгновенно исчезает со стола. Чтобы они получились идеальными – с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри, предлагаем воспользоваться проверенным рецептом .

Необходимые ингредиенты

Свежие кабачки – 750 г (примерно 3 штуки)

Куриные яйца – 3 шт.

Греческий йогурт или сметана - 200 г

Пшеничная мука - 150 г (один стакан объемом 200 мл)

Соль для выделения сока - 1 г

Соль в тесто - 2 г

Пошаговый процесс приготовления

На первом этапе кабачки необходимо тщательно вымыть и натереть на средней или большой терке. Натертую массу посыпают первой порцией соли (1 г) и оставляют на несколько минут. Это нужно для того, чтобы овощи активно пустили лишний сок.

Пока кабачки настаиваются, в глубокой миске готовят жидкое основание для теста. Для этого взбивают куриные яйца, добавляют греческий йогурт или сметану, всыпают муку и оставшуюся соли. Все компоненты тщательно перемешивают до исчезновения комочков.

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После этого натертую кабачковую массу необходимо очень хорошо отжать руками, чтобы убрать всю лишнюю влагу – именно этот шаг гарантирует, что оладьи будут хрустящими, а тесто не станет слишком жидким. Отжатые овощи добавляют в миску с яично-мучной смесью и хорошо перемешивают.

На сковороде разогревают небольшое количество растительного масла, ложкой выкладывают тесто и формируют небольшие оладьи. Жарить их необходимо на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до появления красивой золотой корочки.

Готовое блюдо подают горячим, по желанию добавляя сметану или зелень.

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