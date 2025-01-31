Нежные куриные наггетсы, как у Макдональдс: рецепт вкусного блюда на обед или ужин

Если вы хотите приготовить куриные нагетсы, похожие на подающие в Макдональдсе, попробуйте простой рецепт. Хотя результат может немного отличаться, вкус будет максимально приближен.
Куриные нагетсы из Макдональдса – это вкус, покоривший многих. Хрустящая золотистая корочка, нежное сочное мясо и аппетитный аромат делают их узнаваемым блюдом.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- яйцо
- 2 шт.
- мука
- 100 г
- панировочные сухари
- 150 г
- крахмал
- 50 г
- соль, перец
- по вкусу
- растительное масло
- для жарки во фритюре
Процесс приготовления:
- Порежьте куриное филе на маленькие кусочки размером приблизительно 2×4 см. Приправьте солью и перцем, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы мясо пропиталось специями.
- Подготовьте три глубокие тарелки: в первой должна быть мука, во второй – взбитые яйца, а в третьей – смесь панировочных сухарей и крахмала. Обваляйте каждый кусочек филе сначала в муке, затем окуните в яйцо, а после этого тщательно обваливайте в сухарях.
- Хорошо разогрейте растительное масло во фритюрнице или глубокой сковороде. Чтобы проверить, достаточно ли горяча, бросьте в нее кусочек хлеба – если он активно шипит, можно жарить нагетсы. Обжаривайте их до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.
- Готовые нагетсы выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте горячими, дополнив любимым соусом.
Приятного аппетита!
Читайте также: