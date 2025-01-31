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Нежные куриные наггетсы, как у Макдональдс: рецепт вкусного блюда на обед или ужин

Время готовки
14 минут
Пищевая ценность на 100 г
338 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
225
Время на прочтение
2 мин
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Нежные куриные наггетсы, как у Макдональдс: рецепт вкусного блюда на обед или ужин

Куриные нагетсы: рецепт / Фото: pixabay.com

Если вы хотите приготовить куриные нагетсы, похожие на подающие в Макдональдсе, попробуйте простой рецепт. Хотя результат может немного отличаться, вкус будет максимально приближен.

Куриные нагетсы из Макдональдса – это вкус, покоривший многих. Хрустящая золотистая корочка, нежное сочное мясо и аппетитный аромат делают их узнаваемым блюдом.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
яйцо
2 шт.
мука
100 г
панировочные сухари
150 г
крахмал
50 г
соль, перец
по вкусу
растительное масло
для жарки во фритюре

Процесс приготовления:

  1. Порежьте куриное филе на маленькие кусочки размером приблизительно 2×4 см. Приправьте солью и перцем, перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы мясо пропиталось специями.
  2. Подготовьте три глубокие тарелки: в первой должна быть мука, во второй – взбитые яйца, а в третьей – смесь панировочных сухарей и крахмала. Обваляйте каждый кусочек филе сначала в муке, затем окуните в яйцо, а после этого тщательно обваливайте в сухарях.
  3. Хорошо разогрейте растительное масло во фритюрнице или глубокой сковороде. Чтобы проверить, достаточно ли горяча, бросьте в нее кусочек хлеба – если он активно шипит, можно жарить нагетсы. Обжаривайте их до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.
  4. Готовые нагетсы выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте горячими, дополнив любимым соусом.

Приятного аппетита!

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