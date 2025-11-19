- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Нежные мясные рулетики под сливочным соусом на праздничный стол: простое блюдо к Новому году 2026
Сытные свиные рулетики с ароматной творожной начинкой под нежным сливочно-чесночным соусом.
Приготовить это праздничное блюдо очень просто, а выглядит оно так, словно вы провели на кухне целый час. Мягкое свиное мясо, пряная зеленая начинка и густой кремовый соус делают мясные рулетики очень нежными и аппетитными — ваши гости точно попросят добавки.
Ингредиенты
- свинина (мякоть)
- 600г
- масло
- 50 мл
- мука
- 5-6 ст. ложек
- соль
- ½ ч. ложки
- черный молотый перец
- 1/3 ч. ложки
- твердый сыр
- 100г
- сливочное масло
- 50г
- укроп
- по вкусу
- петрушка
- по вкусу
- чеснок
- 6 зубчиков
- сметана
- 3 ст. ложки
- теплая вода
- 250 мл
Процесс приготовления:
Нарежьте свинину порционными пластами толщиной около 0,5 см. Накройте их пищевой пленкой и аккуратно отбейте. Посолите и поперчите по вкусу.
Мелко нарежьте свежий укроп и петрушку. Смешайте зелень с мягким сливочным маслом и пропущенными через пресс тремя зубчиками чеснока, чтобы получилась ароматная масляная паста.
Сыр нарежьте брусочками толщиной около 1 см. Каждый кусок мяса смажьте приготовленным ароматным маслом и выложите по два брусочка сыра.
Сверните подготовленные куски в рулетики, закрепите зубочистками и обваляйте в муке, чтобы образовалась румяная корочка.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте рулетики со всех сторон до золотистой корочки. Затем снимите их со сковороды.
Смешайте сметану с теплой водой, добавьте остатки чеснока, соль и перец. Тщательно взбейте венчик до однородной консистенции. Поверните рулетики на сковороду, уберите зубочистку.
Залейте рулетики сливо-чесночным соусом, накройте крышкой и тушите на слабом огне 25–30 минут, перевернув один раз, чтобы они равномерно пропитались соусом.
Приятного аппетита!