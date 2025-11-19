Нежные мясные рулетики под сливочным соусом на праздничный стол: простое блюдо к Новому году 2026

Вкусное горячее блюдо на Новый год: рецепт / © Фото из открытых источников

Приготовить это праздничное блюдо очень просто, а выглядит оно так, словно вы провели на кухне целый час. Мягкое свиное мясо, пряная зеленая начинка и густой кремовый соус делают мясные рулетики очень нежными и аппетитными — ваши гости точно попросят добавки.

Процесс приготовления:

Нарежьте свинину порционными пластами толщиной около 0,5 см. Накройте их пищевой пленкой и аккуратно отбейте. Посолите и поперчите по вкусу.

Мелко нарежьте свежий укроп и петрушку. Смешайте зелень с мягким сливочным маслом и пропущенными через пресс тремя зубчиками чеснока, чтобы получилась ароматная масляная паста.

Сыр нарежьте брусочками толщиной около 1 см. Каждый кусок мяса смажьте приготовленным ароматным маслом и выложите по два брусочка сыра.

Сверните подготовленные куски в рулетики, закрепите зубочистками и обваляйте в муке, чтобы образовалась румяная корочка.

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте рулетики со всех сторон до золотистой корочки. Затем снимите их со сковороды.

Смешайте сметану с теплой водой, добавьте остатки чеснока, соль и перец. Тщательно взбейте венчик до однородной консистенции. Поверните рулетики на сковороду, уберите зубочистку.