Вторые блюда
144
1 мин

Нежные мясные рулетики под сливочным соусом на праздничный стол: простое блюдо к Новому году 2026

Сытные свиные рулетики с ароматной творожной начинкой под нежным сливочно-чесночным соусом.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
1 час. 2 мин.
247 ккал
Вкусное горячее блюдо на Новый год: рецепт

Вкусное горячее блюдо на Новый год: рецепт / © Фото из открытых источников

Приготовить это праздничное блюдо очень просто, а выглядит оно так, словно вы провели на кухне целый час. Мягкое свиное мясо, пряная зеленая начинка и густой кремовый соус делают мясные рулетики очень нежными и аппетитными — ваши гости точно попросят добавки.

Ингредиенты

свинина (мякоть)
600г
масло
50 мл
мука
5-6 ст. ложек
соль
½ ч. ложки
черный молотый перец
1/3 ч. ложки
твердый сыр
100г
сливочное масло
50г
укроп
по вкусу
петрушка
по вкусу
чеснок
6 зубчиков
сметана
3 ст. ложки
теплая вода
250 мл

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте свинину порционными пластами толщиной около 0,5 см. Накройте их пищевой пленкой и аккуратно отбейте. Посолите и поперчите по вкусу.

  2. Мелко нарежьте свежий укроп и петрушку. Смешайте зелень с мягким сливочным маслом и пропущенными через пресс тремя зубчиками чеснока, чтобы получилась ароматная масляная паста.

  3. Сыр нарежьте брусочками толщиной около 1 см. Каждый кусок мяса смажьте приготовленным ароматным маслом и выложите по два брусочка сыра.

  4. Сверните подготовленные куски в рулетики, закрепите зубочистками и обваляйте в муке, чтобы образовалась румяная корочка.

  5. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте рулетики со всех сторон до золотистой корочки. Затем снимите их со сковороды.

  6. Смешайте сметану с теплой водой, добавьте остатки чеснока, соль и перец. Тщательно взбейте венчик до однородной консистенции. Поверните рулетики на сковороду, уберите зубочистку.

  7. Залейте рулетики сливо-чесночным соусом, накройте крышкой и тушите на слабом огне 25–30 минут, перевернув один раз, чтобы они равномерно пропитались соусом.

Приятного аппетита!

