"Новогодняя рыба": так вы еще не готовили — гости "сметут" ее с праздничного стола первой

Эта рыба обязательно должна быть на праздничном столе.

Все гости будут просить у вас рецепт этого блюда. Она точно украсит собой новогодний стол.

Ингредиенты филе рыбы 1 кг твердый сыр 100 г соль по вкусу мука для панировки масло для жарки 2 ст. ложки морковь по-корейски 150 г сок апельсина 1 шт. сок лимона половина имбирь 2 г вода 100 мл крахмал 2 г сахар 2 ст. ложки

Процесс приготовления:

Филе рыбы разрезать горизонтально на меньшие части. Посолить с обеих сторон. Выложить кусочек сыра и завернуть в рулет. Закрепить зубочисткой. Обвалять в муке, обжарить на сковороде с разогретым маслом с обеих сторон до золотистости. Выдавить в кастрюлю сок из 1 апельсина, половины лимона. В стакане смешать воду с крахмалом, добавить в кастрюлю, всыпать сахар и тертый имбирь, перемешать. Поставить на огонь и проварить 5 минут. Выложить рыбу в форму для запекания, поверх выложить морковь по-корейски, залить соусом, поставить в духовку (180 градусов) и выпекать около 15 минут.

Приятного аппетита!