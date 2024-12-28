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"Новогодняя рыба": так вы еще не готовили — гости "сметут" ее с праздничного стола первой

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
87 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
758
Время на прочтение
1 мин
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"Новогодняя рыба": так вы еще не готовили — гости "сметут" ее с праздничного стола первой

Новогодняя рыба: рецепт (фото с сайта Господинька) / Фото: Фото из открытых источников

Эта рыба обязательно должна быть на праздничном столе.

Все гости будут просить у вас рецепт этого блюда. Она точно украсит собой новогодний стол.

Ингредиенты

филе рыбы
1 кг
твердый сыр
100 г
соль
по вкусу
мука
для панировки
масло для жарки
2 ст. ложки
морковь по-корейски
150 г
сок апельсина
1 шт.
сок лимона
половина
имбирь
2 г
вода
100 мл
крахмал
2 г
сахар
2 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Филе рыбы разрезать горизонтально на меньшие части. Посолить с обеих сторон. Выложить кусочек сыра и завернуть в рулет. Закрепить зубочисткой. Обвалять в муке, обжарить на сковороде с разогретым маслом с обеих сторон до золотистости.
  2. Выдавить в кастрюлю сок из 1 апельсина, половины лимона. В стакане смешать воду с крахмалом, добавить в кастрюлю, всыпать сахар и тертый имбирь, перемешать. Поставить на огонь и проварить 5 минут.
  3. Выложить рыбу в форму для запекания, поверх выложить морковь по-корейски, залить соусом, поставить в духовку (180 градусов) и выпекать около 15 минут.

Приятного аппетита!

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