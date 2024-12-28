"Новогодняя рыба": так вы еще не готовили — гости "сметут" ее с праздничного стола первой

Эта рыба обязательно должна быть на праздничном столе.
Все гости будут просить у вас рецепт этого блюда. Она точно украсит собой новогодний стол.
Ингредиенты
- филе рыбы
- 1 кг
- твердый сыр
- 100 г
- соль
- по вкусу
- мука
- для панировки
- масло для жарки
- 2 ст. ложки
- морковь по-корейски
- 150 г
- сок апельсина
- 1 шт.
- сок лимона
- половина
- имбирь
- 2 г
- вода
- 100 мл
- крахмал
- 2 г
- сахар
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
- Филе рыбы разрезать горизонтально на меньшие части. Посолить с обеих сторон. Выложить кусочек сыра и завернуть в рулет. Закрепить зубочисткой. Обвалять в муке, обжарить на сковороде с разогретым маслом с обеих сторон до золотистости.
- Выдавить в кастрюлю сок из 1 апельсина, половины лимона. В стакане смешать воду с крахмалом, добавить в кастрюлю, всыпать сахар и тертый имбирь, перемешать. Поставить на огонь и проварить 5 минут.
- Выложить рыбу в форму для запекания, поверх выложить морковь по-корейски, залить соусом, поставить в духовку (180 градусов) и выпекать около 15 минут.
Приятного аппетита!