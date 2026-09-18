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Оладьи с яблоками и манкой: вкусный завтрак из простых продуктов
Яблочные оладьи без муки: простой рецепт завтрака с манкой
Если на дому есть несколько яблок, из них можно приготовить мягкие оладьи без обычной муки. Его в этом рецепте заменяет манная крупа, которая после набухания помогает массе держать форму во время жарки.
Яблоки добавляют оладьям сочности и природной сладости, а корица и ванилин — характерный аромат. Готовят их на обычной сковороде, а подавать можно теплыми со сметаной, медом или сахарной пудрой.
Для приготовления понадобятся:
яблоки — 2 шт.;
манная крупа — 5 ст. л.;
сметана — 2 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
сахар — 2 ст. л.;
соль — четверть ч. л.;
корица — четверть ч. л.;
ванилин — по вкусу;
масло — для жарки.
Как приготовить яблочные оладьи с манкой.
Яблоки очистите и натрите на большой терке. Переложите их в миску, добавьте манную крупу, сметану и яйцо. Всыпьте сахар, соль, корицу и ванилин и тщательно перемешайте.
Сразу жарить оладьи не нужно. Оставьте полученную массу примерно на 20 минут, чтобы манная крупа впитала влагу и набухла. После этого масса станет более подходящей для формирования оладий.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте яблочную массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по бокам, пока они не покроются золотистой корочкой.
Готовые яблочные оладьи лучше всего подавать теплыми. К ним можно добавить сметану, мед или чуть-чуть сахарной пудры.