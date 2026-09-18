ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Оладьи с яблоками и манкой: вкусный завтрак из простых продуктов

Яблочные оладьи без муки: простой рецепт завтрака с манкой

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
153 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Яблочные оладьи

Яблочные оладьи

Если на дому есть несколько яблок, из них можно приготовить мягкие оладьи без обычной муки. Его в этом рецепте заменяет манная крупа, которая после набухания помогает массе держать форму во время жарки.

Яблоки добавляют оладьям сочности и природной сладости, а корица и ванилин — характерный аромат. Готовят их на обычной сковороде, а подавать можно теплыми со сметаной, медом или сахарной пудрой.

Для приготовления понадобятся:

  • яблоки — 2 шт.;

  • манная крупа — 5 ст. л.;

  • сметана — 2 ст. л.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • соль — четверть ч. л.;

  • корица — четверть ч. л.;

  • ванилин — по вкусу;

  • масло — для жарки.

Как приготовить яблочные оладьи с манкой.

Яблоки очистите и натрите на большой терке. Переложите их в миску, добавьте манную крупу, сметану и яйцо. Всыпьте сахар, соль, корицу и ванилин и тщательно перемешайте.

Сразу жарить оладьи не нужно. Оставьте полученную массу примерно на 20 минут, чтобы манная крупа впитала влагу и набухла. После этого масса станет более подходящей для формирования оладий.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте яблочную массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по бокам, пока они не покроются золотистой корочкой.

Готовые яблочные оладьи лучше всего подавать теплыми. К ним можно добавить сметану, мед или чуть-чуть сахарной пудры.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie