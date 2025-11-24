ТСН в социальных сетях

Вторые блюда
225
1 мин

Откройте секрет самых сочных куриных отбивных: один продукт делает кляр идеальным

Эти куриные отбивные станут идеальным обедом или ужином. Они обязательно понравятся всем членам семьи.

Татьяна Мележик
35 минут
156 ккал
Что добавить в кляр, чтобы куриные отбивные были сочными

Что добавить в кляр, чтобы куриные отбивные были сочными / © pexels.com

Любите куриные отбивные, но не знаете, как сделать их сочными? Сохраните этот проверенный рецепт — его часто используют профессиональные повара для приготовления нежного мяса в кляре.

Ингредиенты

куриное филе
700 г
соль и специи
по вкусу
яйца
2 шт.
соевый соус
2 ст. л.
крахмал
1 ст. л.
вода
2 ст. л.
чеснок
4 зубчика

Процесс приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем вдоль тонкими пластинами и тщательно отбиваем до максимальной плоскости. Это обеспечивает равномерное и полное прожаривание мяса.

  2. Для кляра взбиваем вилкой яйца, добавляем соевый соус, измельченный в кашицу чеснок, соль и специи. Отдельно смешиваем воду с крахмалом и вливаем в кляр. Именно крахмал делает мясо очень сочным, а верхушка при этом становится румяной и хрустящей.

  3. Каждый кусочек курицы обмакиваем в кляр и выкладываем на сковороду, предварительно разогретую с маслом. Жарим на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

