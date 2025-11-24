- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 225
- Время на прочтение
- 1 мин
Откройте секрет самых сочных куриных отбивных: один продукт делает кляр идеальным
Эти куриные отбивные станут идеальным обедом или ужином. Они обязательно понравятся всем членам семьи.
Любите куриные отбивные, но не знаете, как сделать их сочными? Сохраните этот проверенный рецепт — его часто используют профессиональные повара для приготовления нежного мяса в кляре.
Ингредиенты
- куриное филе
- 700 г
- соль и специи
- по вкусу
- яйца
- 2 шт.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- крахмал
- 1 ст. л.
- вода
- 2 ст. л.
- чеснок
- 4 зубчика
Процесс приготовления:
Куриное филе нарезаем вдоль тонкими пластинами и тщательно отбиваем до максимальной плоскости. Это обеспечивает равномерное и полное прожаривание мяса.
Для кляра взбиваем вилкой яйца, добавляем соевый соус, измельченный в кашицу чеснок, соль и специи. Отдельно смешиваем воду с крахмалом и вливаем в кляр. Именно крахмал делает мясо очень сочным, а верхушка при этом становится румяной и хрустящей.
Каждый кусочек курицы обмакиваем в кляр и выкладываем на сковороду, предварительно разогретую с маслом. Жарим на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!