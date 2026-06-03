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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
172
Время на прочтение
1 мин

Паста в сковороде за 15 минут: быстрый рецепт макарон в соусе без кастрюли

Приготовление пасты совсем не обязательно требует большой кастрюли с кипятком и отдельным соусом.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
27 минут
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
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Как варить пасту в сковороде

Как варить пасту в сковороде / © unsplash.com

Современный кулинарный тренд one-pan pasta (паста в одной сковороде) позволяет получить полноценное блюдо быстро, просто и без лишней посуды.

Ингредиенты

паста
200г
вода или бульон
2-3 стакана
лук
1 шт.
чеснок
2-3 зубчика
оливковое масло
2-3 ст. ложки
томатный соус
200г
соль, перец, специи
по вкусу
твердый сыр
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте сковороду с оливковым маслом.

  2. Добавьте измельченный лук и чеснок, слегка обжарьте.

  3. Добавьте сухую пасту прямо в сковороду.

  4. Влейте воду или бульон так, чтобы жидкость почти покрывала макароны.

  5. Добавьте томаты или соус, посолите и поперчите.

  6. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая.

  7. Когда паста станет мягкой, а жидкость частично испарится — блюдо готово.

  8. По желанию добавьте сыр или зелень.

Используйте широкую сковороду с высокими бортиками. Постоянно помешивайте, чтобы паста не слипалась. Не добавляйте много воды — лучше постепенно доливать.

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Дата публикации
Количество просмотров
172
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