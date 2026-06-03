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Паста в сковороде за 15 минут: быстрый рецепт макарон в соусе без кастрюли
Приготовление пасты совсем не обязательно требует большой кастрюли с кипятком и отдельным соусом.
Современный кулинарный тренд one-pan pasta (паста в одной сковороде) позволяет получить полноценное блюдо быстро, просто и без лишней посуды.
Ингредиенты
- паста
- 200г
- вода или бульон
- 2-3 стакана
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- оливковое масло
- 2-3 ст. ложки
- томатный соус
- 200г
- соль, перец, специи
- по вкусу
- твердый сыр
- по желанию
Процесс приготовления:
Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
Добавьте измельченный лук и чеснок, слегка обжарьте.
Добавьте сухую пасту прямо в сковороду.
Влейте воду или бульон так, чтобы жидкость почти покрывала макароны.
Добавьте томаты или соус, посолите и поперчите.
Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая.
Когда паста станет мягкой, а жидкость частично испарится — блюдо готово.
По желанию добавьте сыр или зелень.
Используйте широкую сковороду с высокими бортиками. Постоянно помешивайте, чтобы паста не слипалась. Не добавляйте много воды — лучше постепенно доливать.