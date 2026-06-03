Паста в сковороде за 15 минут: быстрый рецепт макарон в соусе без кастрюли

Если вы пройдетесь по любому крупному художественному музею, то заметите нечто странное — богатые графини и герцогини одеты как пастушки. Они изображены с овцами, лентами, посохами, и весь их вид будто говорит: «Я весь день беззаботно гуляла по лугам».