Печеночные котлеты с овсяными хлопьями: необычный рецепт

Котлеты из печени станут вкусным бюджетным обедом или ужином. Они также подойдут к любому гарниру или салату из свежих овощей. Для приготовления вам понадобится печень, жирный кусочек свинины, а вместо муки овсяные хлопья.
Ингредиенты
- печень свиная
- 400 г
- свинина
- 150 г
- яйцо
- 1 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- овсяные хлопья быстрого приготовления
- 50 г
- молоко
- 50 мл
- сода
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Овсяные хлопья залейте молоком на 20 минут.
- Печень промойте и обсушите. Удалите пленку и желчные протоки.
- Лук очистите и нарежьте на кусочки.
- Печень, свинину и лук перебейте блендером. Соедините с овсяными хлопьями, добавьте яйцо, соду, перец и соль. Перемешайте и отправьте в холодильник на 15-20 минут.
- На раскаленную сковороде с растительным маслом выкладывайте столовой ложкой печеночную массу и обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Печень используйте любую.
- Свинину можно заменить свиным салом.
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