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Печеночные котлеты с овсяными хлопьями: необычный рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
547
Время на прочтение
1 мин
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Печеночные котлеты с овсяными хлопьями: необычный рецепт

Печеночные котлеты с овсяными хлопьями / Фото: Credits

Котлеты из печени станут вкусным бюджетным обедом или ужином. Они также подойдут к любому гарниру или салату из свежих овощей. Для приготовления вам понадобится печень, жирный кусочек свинины, а вместо муки овсяные хлопья.

Ингредиенты

печень свиная
400 г
свинина
150 г
яйцо
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
овсяные хлопья быстрого приготовления
50 г
молоко
50 мл
сода
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Овсяные хлопья залейте молоком на 20 минут.
  2. Печень промойте и обсушите. Удалите пленку и желчные протоки.
  3. Лук очистите и нарежьте на кусочки.
  4. Печень, свинину и лук перебейте блендером. Соедините с овсяными хлопьями, добавьте яйцо, соду, перец и соль. Перемешайте и отправьте в холодильник на 15-20 минут.
  5. На раскаленную сковороде с растительным маслом выкладывайте столовой ложкой печеночную массу и обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Печень используйте любую.
  • Свинину можно заменить свиным салом.

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