Пицца без теста на мясной основе: низкокалорийная, вкусная, съедается в первую очередь

Как приготовить пиццу без теста и муки.

Наверное, нет человека, который бы не любил итальянскую пиццу. Но иногда от такой пиццы отказываются из-за теста, особенно если оно – дрожжевое. В качестве альтернативы, можно приготовить пиццу без теста, на мясной основе, и она будет и вкусной, и полезной.

Рецепт пиццы без теста

Ингредиенты для приготовления основы пиццы

куриное филе – 1 кг,

лук – 1 шт.,

яйца — 1 шт.,

соль, перец по вкусу.

Ингредиенты для начинки

томатный соус – 150 г,

грибы – 200 г,

помидоры – 2 шт.,

болгарский перец – 1 шт.,

твердый сыр – 150 г,

масло – 2 ст.л,

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления пиццы без теста

Готовим основу

Для начала приготовим основание для пиццы.

Куриное филе пропускаем через мясорубку вместе с луковицей.

Добавляем в фарш яйцо, соль, перец и тщательно перемешиваем.

Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом. Выкладываем фарш в виде круглого коржа, толщиной примерно в один см.

Выпекаем основание для пиццы в духовке при температуре 180 градусов 25 минут.

Приготовление начинки.

Грибы тщательно моем и нарезаем пластинками, слегка обжарим на сковороде на масле.

Болгарский перец и помидоры нарезаем кольцами. Сыр натираем на большой терке.

Вынимаем запеченное мясное основание из духовки и смазываем томатным соусом. Сверху выкладываем грибы, помидоры и болгарский перец. Посыпаем все нарезанной зеленью и засыпаем тертым сыром.

Ставим пиццу в духовку еще на 10 минут, чтобы расплавился творог.

Ингредиенты для начинки пиццы можно поменять.

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