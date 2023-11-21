Пицца без теста на мясной основе: низкокалорийная, вкусная, съедается в первую очередь

Как приготовить пиццу без теста и муки.
Наверное, нет человека, который бы не любил итальянскую пиццу. Но иногда от такой пиццы отказываются из-за теста, особенно если оно – дрожжевое. В качестве альтернативы, можно приготовить пиццу без теста, на мясной основе, и она будет и вкусной, и полезной.
Рецепт пиццы без теста
Ингредиенты для приготовления основы пиццы
- куриное филе – 1 кг,
- лук – 1 шт.,
- яйца — 1 шт.,
- соль, перец по вкусу.
Ингредиенты для начинки
- томатный соус – 150 г,
- грибы – 200 г,
- помидоры – 2 шт.,
- болгарский перец – 1 шт.,
- твердый сыр – 150 г,
- масло – 2 ст.л,
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления пиццы без теста
Готовим основу
Для начала приготовим основание для пиццы.
- Куриное филе пропускаем через мясорубку вместе с луковицей.
- Добавляем в фарш яйцо, соль, перец и тщательно перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом и смазываем маслом. Выкладываем фарш в виде круглого коржа, толщиной примерно в один см.
- Выпекаем основание для пиццы в духовке при температуре 180 градусов 25 минут.
Приготовление начинки.
- Грибы тщательно моем и нарезаем пластинками, слегка обжарим на сковороде на масле.
- Болгарский перец и помидоры нарезаем кольцами. Сыр натираем на большой терке.
Вынимаем запеченное мясное основание из духовки и смазываем томатным соусом. Сверху выкладываем грибы, помидоры и болгарский перец. Посыпаем все нарезанной зеленью и засыпаем тертым сыром.
Ставим пиццу в духовку еще на 10 минут, чтобы расплавился творог.
Ингредиенты для начинки пиццы можно поменять.
Читайте также: