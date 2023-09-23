Категория
Вторые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подарить новую жизнь: что делать с остатками разных сортов сыра

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
184
Время на прочтение
4 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подарить новую жизнь: что делать с остатками разных сортов сыра

Что делать с остатками сыра / Фото: Pexels

Сыр можно добавлять к основным блюдам, десертам, супам. Сегодня в мире существует более 1800 видов блюд с этим продуктом. Но часто мы покупаем новую упаковку, не окончив предыдущую. Что делать с остатками творога?

О разных вариантах рассказали в издании The Guardian.

Голубые сыры

Как правильно хранить:

  • Желательно завернуть в бумагу для запекания.
  • Хранить рекомендуется в наиболее влажной части холодильника (отсек для овощей).
  • Срок хранения составляет не больше 3-4 недель.

Что можно приготовить из голубого творога:

  1. Голубой сыр отлично сочетается с цветной капустой. Поэтому можете смело посыпать им блюда из этого овоща.
  2. Можно приготовить салат с грушей, голубого сыра и салатных листьев.
  3. Прекрасным дополнением к бокалам вина с подругой может стать кусочек голубого сыра и груша.

Камамбер и Бри

Как правильно хранить:

  • В пластиковых контейнерах хранить мягкие сыры запрещено, потому что они не смогут дышать.
  • Заверните их в бумагу для запекания или пергамент.
  • Сохранять так можно 3-4 дня, не больше.

Как можно использовать:

  1. Разрежьте на кусочки инжир, выложите сверху творог, поместите на 1-2 минуты на гриль.
  2. Приготовьте салат из салатных листьев, камамбера (бри) и орехов.
  3. Из обрезанной шкурки этих сыров можно приготовить вкусный соус для макарон.
  4. Пожарьте сэндвич из бри и добавьте джем.
  5. Можно этим творогом дополнить омлет на завтрак.

Чеддер

Чеддер / © Pexels
Чеддер / Фото: Pexels

Как правильно хранить:

  • Поместите чеддер в плотный контейнер с крышкой, поставьте на верхнюю полочку холодильника.
  • Сохранять так можно до 3 недель.

Как использовать остатки чеддера:

  1. Засохший чеддер можно смело добавлять в сливочный суп для аромата.
  2. Пастуший пирог можно украсить картофельным пюре и измельченным чеддером.
  3. Вкусные тосты с сыром и джемом станут отличным завтраком.

Домашний сыр

Как хранить:

  • Хранить рекомендуется в герметичном контейнере.
  • Срок хранения не дольше 1 недели.
  • Можно положить пачку домашнего сыра (неоткрытую) в морозильную камеру и хранить до 3 месяцев.

Что можно приготовить:

  1. Вкусный соус из творога, огурцов без семян, зелени, авокадо и сока лимона.
  2. Пицца или лазанья с добавлением сыра будет очень вкусной.
  3. Он может быть отличным соусом для запеченного картофеля.
  4. Смажьте домашним сыром ржаные хлебцы и посыпьте мелко нарезанными маринованными огурцами.

Сливочный сыр

Как правильно хранить:

  • В закрытой упаковке сливочный творог хранится 1-2 дня, затем свежесть продукта можно определить по запаху. Если положить в контейнер с крышкой, срок его хранения можно продлить до 1 недели.

Как использовать:

  1. Добавьте сливочный сыр в фрикадельки из свинины по-шведски.
  2. Можно наполнить сладкий перец, поместить его на гриль и готовить к румяной корочке.
  3. Перед взбиванием яиц на омлет добавьте 2-3 ложки сливочного сыра.

Фета

Как хранится:

  • Фета содержит много соли, потому она может сохраняться достаточно долго. Чтобы сделать срок годности еще длиннее, можно взять 1 чайную ложку соли, добавить в 250 мл воды, перелить в контейнер, а затем туда выложить фету.
  • Если менять этот рассол раз в 3-4 дня, можно хранить до 2 недель.

Что можно приготовить:

  1. Разомните вилкой фету, добавьте мелко нарезанные оливки и немного оливкового масла – это вкусная намазка на хлеб. Для красоты можно добавить помидор или сладкий перец.
  2. В жареный картофель добавьте фету за несколько минут до готовности, приправьте молотым перцем.
  3. Пожарьте кабачок, добавьте к нему покрошенную фету, петрушку, мяту, выжмите лимонный сок.
  4. Фета подходит к большинству салатов.

Моцарелла

Моцарелла / © Pexels
Моцарелла / Фото: Pexels

Как хранить:

  • В герметичном контейнере можно хранить до 1 недели.
  • Если оставить моцареллу в рассоле, она остается свежей до 4 дней.

Как правильно использовать:

  1. Натрите на чесночный хлеб.
  2. Потушите кабачки и баклажаны, к ним можно добавить мелко нарезанную моцареллу.
  3. Моцарелла может стать великолепной начинкой для кесадильи, если приправить ее орегано сушеным и паприкой.

Пармезан

Как хранится:

  • Заверните в пищевую плёнку из пчелиного воска или пергаментную бумагу, положите в закрытый контейнер, а затем в холодильник.
  • Хранить можно 1-2 месяца.
  • Если сыр подсох, замените пленку влажной муслиновой тканью и оставьте на ночь.

Что можно приготовить:

  1. Затвердевший пармезан можно добавлять в различные блюда для раскрытия вкуса. К примеру, в томатный суп или рагу.
  2. Добавьте натертый пармезан в панировочные сухари.
  3. Нарежьте тонкими ломтиками для салата.
  4. Натрите чесноком ломтик хлеба, добавьте пармезан, немного оливкового масла и поджарьте. Это будет вкусное дополнение к супу.

Риккотта

Правила хранения:

  • Положить в герметичный контейнер и оставить в холодильнике. Срок хранения 2-4 дня.

Что делать из рекоты:

  1. Этот сыр отлично подходит для приготовления десертов.
  2. Риккот можно добавлять в фарш, чтобы котлеты получились сочными.
  3. Можете приготовить салат: спаржа на пару, реккота, соль, перец и оливковое масло.
  4. Если разбавить сыр с водой и добавить сахар, получится вкусный крем для фруктового салата или блинов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
184
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация