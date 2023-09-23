Подарить новую жизнь: что делать с остатками разных сортов сыра

Сыр можно добавлять к основным блюдам, десертам, супам. Сегодня в мире существует более 1800 видов блюд с этим продуктом. Но часто мы покупаем новую упаковку, не окончив предыдущую. Что делать с остатками творога?
О разных вариантах рассказали в издании The Guardian.
Голубые сыры
Как правильно хранить:
- Желательно завернуть в бумагу для запекания.
- Хранить рекомендуется в наиболее влажной части холодильника (отсек для овощей).
- Срок хранения составляет не больше 3-4 недель.
Что можно приготовить из голубого творога:
- Голубой сыр отлично сочетается с цветной капустой. Поэтому можете смело посыпать им блюда из этого овоща.
- Можно приготовить салат с грушей, голубого сыра и салатных листьев.
- Прекрасным дополнением к бокалам вина с подругой может стать кусочек голубого сыра и груша.
Камамбер и Бри
Как правильно хранить:
- В пластиковых контейнерах хранить мягкие сыры запрещено, потому что они не смогут дышать.
- Заверните их в бумагу для запекания или пергамент.
- Сохранять так можно 3-4 дня, не больше.
Как можно использовать:
- Разрежьте на кусочки инжир, выложите сверху творог, поместите на 1-2 минуты на гриль.
- Приготовьте салат из салатных листьев, камамбера (бри) и орехов.
- Из обрезанной шкурки этих сыров можно приготовить вкусный соус для макарон.
- Пожарьте сэндвич из бри и добавьте джем.
- Можно этим творогом дополнить омлет на завтрак.
Чеддер
Как правильно хранить:
- Поместите чеддер в плотный контейнер с крышкой, поставьте на верхнюю полочку холодильника.
- Сохранять так можно до 3 недель.
Как использовать остатки чеддера:
- Засохший чеддер можно смело добавлять в сливочный суп для аромата.
- Пастуший пирог можно украсить картофельным пюре и измельченным чеддером.
- Вкусные тосты с сыром и джемом станут отличным завтраком.
Домашний сыр
Как хранить:
- Хранить рекомендуется в герметичном контейнере.
- Срок хранения не дольше 1 недели.
- Можно положить пачку домашнего сыра (неоткрытую) в морозильную камеру и хранить до 3 месяцев.
Что можно приготовить:
- Вкусный соус из творога, огурцов без семян, зелени, авокадо и сока лимона.
- Пицца или лазанья с добавлением сыра будет очень вкусной.
- Он может быть отличным соусом для запеченного картофеля.
- Смажьте домашним сыром ржаные хлебцы и посыпьте мелко нарезанными маринованными огурцами.
Сливочный сыр
Как правильно хранить:
- В закрытой упаковке сливочный творог хранится 1-2 дня, затем свежесть продукта можно определить по запаху. Если положить в контейнер с крышкой, срок его хранения можно продлить до 1 недели.
Как использовать:
- Добавьте сливочный сыр в фрикадельки из свинины по-шведски.
- Можно наполнить сладкий перец, поместить его на гриль и готовить к румяной корочке.
- Перед взбиванием яиц на омлет добавьте 2-3 ложки сливочного сыра.
Фета
Как хранится:
- Фета содержит много соли, потому она может сохраняться достаточно долго. Чтобы сделать срок годности еще длиннее, можно взять 1 чайную ложку соли, добавить в 250 мл воды, перелить в контейнер, а затем туда выложить фету.
- Если менять этот рассол раз в 3-4 дня, можно хранить до 2 недель.
Что можно приготовить:
- Разомните вилкой фету, добавьте мелко нарезанные оливки и немного оливкового масла – это вкусная намазка на хлеб. Для красоты можно добавить помидор или сладкий перец.
- В жареный картофель добавьте фету за несколько минут до готовности, приправьте молотым перцем.
- Пожарьте кабачок, добавьте к нему покрошенную фету, петрушку, мяту, выжмите лимонный сок.
- Фета подходит к большинству салатов.
Моцарелла
Как хранить:
- В герметичном контейнере можно хранить до 1 недели.
- Если оставить моцареллу в рассоле, она остается свежей до 4 дней.
Как правильно использовать:
- Натрите на чесночный хлеб.
- Потушите кабачки и баклажаны, к ним можно добавить мелко нарезанную моцареллу.
- Моцарелла может стать великолепной начинкой для кесадильи, если приправить ее орегано сушеным и паприкой.
Пармезан
Как хранится:
- Заверните в пищевую плёнку из пчелиного воска или пергаментную бумагу, положите в закрытый контейнер, а затем в холодильник.
- Хранить можно 1-2 месяца.
- Если сыр подсох, замените пленку влажной муслиновой тканью и оставьте на ночь.
Что можно приготовить:
- Затвердевший пармезан можно добавлять в различные блюда для раскрытия вкуса. К примеру, в томатный суп или рагу.
- Добавьте натертый пармезан в панировочные сухари.
- Нарежьте тонкими ломтиками для салата.
- Натрите чесноком ломтик хлеба, добавьте пармезан, немного оливкового масла и поджарьте. Это будет вкусное дополнение к супу.
Риккотта
Правила хранения:
- Положить в герметичный контейнер и оставить в холодильнике. Срок хранения 2-4 дня.
Что делать из рекоты:
- Этот сыр отлично подходит для приготовления десертов.
- Риккот можно добавлять в фарш, чтобы котлеты получились сочными.
- Можете приготовить салат: спаржа на пару, реккота, соль, перец и оливковое масло.
- Если разбавить сыр с водой и добавить сахар, получится вкусный крем для фруктового салата или блинов.
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