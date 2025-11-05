- Дата публикации
-
- Категория
- Вторые блюда
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
Пышные и румяные котлетки из цветной капусты: держат форму и исчезают со стола мгновенно
Цветная капуста — очень полезный овощ, но ее характерный вкус часто может понравиться далеко не всем членам семьи.
Но стоит только превратить ее в нежные котлетки — и блюдо исчезнет со стола быстрее, чем вы успеете добавить гарнир.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 2 кг
- манка
- 3 ст. ложки
- панировочные сухари
- 1 ст. ложка
- крахмал
- щепотка
- зелень
- по вкусу
- соль, перец
- по вкусу
- масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Разделите цветную капусту на отдельные соцветия, отварите 3–4 минуты до полуготовности и полностью остыть.
Измельчите капусту вилкой, всыпьте манку, панировочные сухари, мелко нарезанную зелень, приправьте солью и перцем, добавьте щепотку крахмала.
Тщательно вымесите массу и поставьте ее в холодильник на 15–20 минут, чтобы она стала более густой.
Сформируйте котлетки, обваляйте их в сухарях и пожарьте с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки.
Приятного аппетита!