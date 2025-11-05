ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Пышные и румяные котлетки из цветной капусты: держат форму и исчезают со стола мгновенно

Цветная капуста — очень полезный овощ, но ее характерный вкус часто может понравиться далеко не всем членам семьи.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
Котлеты из цветной капусты: рецепт

Котлеты из цветной капусты: рецепт / © Pixabay

Но стоит только превратить ее в нежные котлетки — и блюдо исчезнет со стола быстрее, чем вы успеете добавить гарнир.

Ингредиенты

цветная капуста
2 кг
манка
3 ст. ложки
панировочные сухари
1 ст. ложка
крахмал
щепотка
зелень
по вкусу
соль, перец
по вкусу
масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Разделите цветную капусту на отдельные соцветия, отварите 3–4 минуты до полуготовности и полностью остыть.

  2. Измельчите капусту вилкой, всыпьте манку, панировочные сухари, мелко нарезанную зелень, приправьте солью и перцем, добавьте щепотку крахмала.

  3. Тщательно вымесите массу и поставьте ее в холодильник на 15–20 минут, чтобы она стала более густой.

  4. Сформируйте котлетки, обваляйте их в сухарях и пожарьте с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
120
