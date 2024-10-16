Рецепт котлет из журнала 90-х годов: все о нем забыли, а зря – это вкусно и бюджетно

Ваша семья непременно поблагодарит вас за этот замечательный и вкусный рецепт.
Котлеты получаются сочными и готовятся очень просто.
Ингредиенты
- куриный фарш
- 700 г
- яйцо
- 1 шт.
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- овсяные хлопья
- 2 ст. ложки
- панировочные сухари
- 5 ст. кровать
- соль, перец, специи
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Куриный фарш смешайте с яйцом, добавьте к смеси натертый на терке лук и морковь, перемешайте еще раз. Добавьте овсянку.
- Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.
- Сформируйте маленькие котлетки. Обваляйте каждую в панировочных сухарях.
- Обжарьте их на среднем огне с обеих сторон золотистого цвета.
Приятного аппетита!