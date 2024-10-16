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Рецепт котлет из журнала 90-х годов: все о нем забыли, а зря – это вкусно и бюджетно

Время готовки
24 минуты
Пищевая ценность на 100 г
194 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
675
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт котлет из журнала 90-х годов: все о нем забыли, а зря – это вкусно и бюджетно

Куриные котлеты с овсянкой / Фото: Фото из открытых источников

Ваша семья непременно поблагодарит вас за этот замечательный и вкусный рецепт.

Котлеты получаются сочными и готовятся очень просто.

Ингредиенты

куриный фарш
700 г
яйцо
1 шт.
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
овсяные хлопья
2 ст. ложки
панировочные сухари
5 ст. кровать
соль, перец, специи
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Куриный фарш смешайте с яйцом, добавьте к смеси натертый на терке лук и морковь, перемешайте еще раз. Добавьте овсянку.
  2. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.
  3. Сформируйте маленькие котлетки. Обваляйте каждую в панировочных сухарях.
  4. Обжарьте их на среднем огне с обеих сторон золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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