Рецепт ленивой пиццы на лаваше с сыром и колбасой

Такая пицца практически не уступает по вкусу традиционной, а времени на ее приготовление уходит мало. Любимое блюдо можно приготовить без дрожжей и замешивания теста, для этого просто купите в любом супермаркете лаваш.
Ингредиенты
- лаваш
- 2 шт.
- шампиньоны
- 2 шт.
- сыр твердый
- 200 г
- колбаса
- 100 г
- кетчуп
- 2 ст. л.
- помидор свежий
- 1 шт.
- лук
- 1 шт.
- перец черный молотый
- Лук очистите и нарежьте полукольцами. Колбасу нарежьте соломкой, а помидоры тонкими кружками. Шампиньоны слайсами.
- Выложите лист лаваша на противень.
- Твердый сыр натрите на крупной терке и разделите на две части.
- Одну часть сыра выложите на лаваш. Сверху накройте вторым лавашем. Смажьте кетчупом, посыпьте луком. Выложите колбасу, шампиньоны, помидоры. Посыпьте перцем и оставшимся сыром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 12-15 минут.
Советы:
- Для начинки можно использовать любые продукты.
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