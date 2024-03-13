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Рецепт ленивой пиццы на лаваше с сыром и колбасой

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
312 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1085
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт ленивой пиццы на лаваше с сыром и колбасой

Ленивая пицца на лаваше с сыром и колбасой / Фото: Credits

Такая пицца практически не уступает по вкусу традиционной, а времени на ее приготовление уходит мало. Любимое блюдо можно приготовить без дрожжей и замешивания теста, для этого просто купите в любом супермаркете лаваш.

Ингредиенты

лаваш
2 шт.
шампиньоны
2 шт.
сыр твердый
200 г
колбаса
100 г
кетчуп
2 ст. л.
помидор  свежий
1 шт.
лук
1 шт.
перец черный молотый
  1. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Колбасу нарежьте соломкой, а помидоры тонкими кружками. Шампиньоны слайсами.
  2. Выложите лист лаваша на противень.
  3. Твердый сыр натрите на крупной терке и разделите на две части.
  4. Одну часть сыра выложите на лаваш. Сверху накройте вторым лавашем. Смажьте кетчупом, посыпьте луком. Выложите колбасу, шампиньоны, помидоры. Посыпьте перцем и оставшимся сыром.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 12-15 минут.

Советы:

  • Для начинки можно использовать любые продукты.

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