Рецепт сырников без муки: не распадаются, нежные и мягкие

Как приготовить нежные сырники с манкой.
Чтобы приготовить вкусные, нежные сырники без муки, воспользуйтесь обычной манкой.
Ингредиенты для приготовления сырников:
- домашний творог — 600 г,
- яйцо — 1 шт.,
- сахар — 4 ст. л.,
- ванильный сахар — 1 ч. л.,
- манная крупа — 8 ст. л (если творог очень влажный, можно увеличить),
- масло для жарки.
Приготовление сырников:
- К творогу добавьте яйцо, ванильный и обыкновенный сахар, перемешайте.
- Добавьте манку. Тщательно перемешайте до однородности вилкой или ложкой, или используйте пестик для картофеля. Если тесто будет слишком жидким, добавьте еще немного манки.
- Дайте тесту постоять 15 минут, чтобы манка немного разбухла.
- Посыпьте доску или стол манкой. Сформируйте из теста шарики и немного приплюсните каждый, запанируйте их в манке.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла, выложите сырники и жарьте по несколько минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.
- Готовые сырники выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
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