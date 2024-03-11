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Рецепт сырников без муки: не распадаются, нежные и мягкие

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
215 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт сырников без муки: не распадаются, нежные и мягкие

Рецепт сырников без муки

Как приготовить нежные сырники с манкой.

Чтобы приготовить вкусные, нежные сырники без муки, воспользуйтесь обычной манкой.

Ингредиенты для приготовления сырников:

  • домашний творог — 600 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • сахар — 4 ст. л.,
  • ванильный сахар — 1 ч. л.,
  • манная крупа — 8 ст. л (если творог очень влажный, можно увеличить),
  • масло для жарки.

Приготовление сырников:

  • К творогу добавьте яйцо, ванильный и обыкновенный сахар, перемешайте.
  • Добавьте манку. Тщательно перемешайте до однородности вилкой или ложкой, или используйте пестик для картофеля. Если тесто будет слишком жидким, добавьте еще немного манки.
  • Дайте тесту постоять 15 минут, чтобы манка немного разбухла.
  • Посыпьте доску или стол манкой. Сформируйте из теста шарики и немного приплюсните каждый, запанируйте их в манке.
  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла, выложите сырники и жарьте по несколько минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.
  • Готовые сырники выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

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