Вареники с сыром – это классическое блюдо, но довольно простое. Добавьте новые нотки вкуса: дополните начинку вишней, используйте гречневую муку для теста, а готовое блюдо полейте ароматным медом.
По словам Евгения Клопотенко, такое блюдо любил Тарас Шевченко, поэтому обязательно попробуйте приготовить его на Масленицу.
Ингредиенты
- пшеничная мука
- 200 г
- гречневая мука
- 200 г
- молоко 2,5%
- 300 мл
- яйца
- 1 шт.
- яичный желток
- 1 шт.
- масло рафинированное подсолнечное
- 1 ст. кровати
- соль
- 1 щепотка
- сахар
- 1 ч. кровати
- мед
- 1 ст. кровати
- сливочное масло 82%
- 100 г
- кисломолочный сыр
- 300 г
- вишня
- 200 г
- сахар (в начинке)
- 100 г
- кукурузный крахмал
- 1 ст. кровати
Процесс приготовления:
- Если вы используете замороженные вишни, сначала разморозьте их. Выложите в сотейник и поставьте его над лоханкой, чтобы лишняя жидкость стекла. В большой емкости смешайте по 200 г пшеничной и гречневой муки.
- Добавьте 1 час. л. сахара и щепотку соли. Влейте 300 мл молока, добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла, разбейте яйцо и отдельно добавьте еще один желток. Замесите мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Сформируйте из него шарик, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
- Измельчите 200 г вишен без косточек, смешайте их с 300 г творога, 100 г сахара и 1 ст. л. кукурузного крахмала.
- Достаньте тесто из холодильника, отрежьте кусочек, присыпьте столешницу мукой и раскатайте тонкий пласт. Вырежьте кружочки с помощью тонкого стакана. Выложите по 1 ч. л. начинки на каждое, плотно залепите края. Выложите готовые вареники на доску или большую тарелку, притрушенную мукой, чтобы не слиплись.
- Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль, убавьте огонь и закиньте вареники. Перемешивайте, чтобы не прилипли. Когда они всплывут, варите еще 2-3 минуты, затем откиньте на дуршлаг.
- Для соуса растопите 100 г сливочного масла, перелейте в миску, добавьте 1 ст. л. гречишного меда, хорошо перемешайте и полейте вареники. По желанию подавайте со сметаной.
Есть теплыми! Приятного аппетита!
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