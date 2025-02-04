Категория
Вторые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт вареников в Масленицу: гречневые с сыром и вишнями в меде

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
585 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
232
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт вареников в Масленицу: гречневые с сыром и вишнями в меде

Гречневые вареники с сыром и вишнями в меде / Фото: pixabay.com

Вареники с сыром – это классическое блюдо, но довольно простое. Добавьте новые нотки вкуса: дополните начинку вишней, используйте гречневую муку для теста, а готовое блюдо полейте ароматным медом.

По словам Евгения Клопотенко, такое блюдо любил Тарас Шевченко, поэтому обязательно попробуйте приготовить его на Масленицу.

Ингредиенты

пшеничная мука
200 г
гречневая мука
200 г
молоко 2,5%
300 мл
яйца
1 шт.
яичный желток
1 шт.
масло рафинированное подсолнечное
1 ст. кровати
соль
1 щепотка
сахар
1 ч. кровати
мед
1 ст. кровати
сливочное масло 82%
100 г
кисломолочный сыр
300 г
вишня
200 г
сахар (в начинке)
100 г
кукурузный крахмал
1 ст. кровати

Процесс приготовления:

  1. Если вы используете замороженные вишни, сначала разморозьте их. Выложите в сотейник и поставьте его над лоханкой, чтобы лишняя жидкость стекла. В большой емкости смешайте по 200 г пшеничной и гречневой муки.
  2. Добавьте 1 час. л. сахара и щепотку соли. Влейте 300 мл молока, добавьте 2 ст. л. подсолнечного масла, разбейте яйцо и отдельно добавьте еще один желток. Замесите мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Сформируйте из него шарик, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
  3. Измельчите 200 г вишен без косточек, смешайте их с 300 г творога, 100 г сахара и 1 ст. л. кукурузного крахмала.
  4. Достаньте тесто из холодильника, отрежьте кусочек, присыпьте столешницу мукой и раскатайте тонкий пласт. Вырежьте кружочки с помощью тонкого стакана. Выложите по 1 ч. л. начинки на каждое, плотно залепите края. Выложите готовые вареники на доску или большую тарелку, притрушенную мукой, чтобы не слиплись.
  5. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль, убавьте огонь и закиньте вареники. Перемешивайте, чтобы не прилипли. Когда они всплывут, варите еще 2-3 минуты, затем откиньте на дуршлаг.
  6. Для соуса растопите 100 г сливочного масла, перелейте в миску, добавьте 1 ст. л. гречишного меда, хорошо перемешайте и полейте вареники. По желанию подавайте со сметаной.

Есть теплыми! Приятного аппетита!

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация