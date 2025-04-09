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- Вторые блюда
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Рецепт самого вкусного маринада для куриных крылышек на шампурах: смешайте их со специями
Насладитесь вкусными, ароматными и сочными куриными крылышками на шампурах, замариновав их в этом простом маринаде.
Игорь и Анна Шпигуновы, популярные блоггеры в Instagram, поделились рецептом вкусного маринования куриных крылышек для шашлыка.
Ингредиенты
- соевый соус
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- рисовый уксус
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- кетчуп
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- сухой чеснок
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- паприка
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- имбирь
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- сахар
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Процесс приготовления:
Соедините все компоненты и замаринуйте разрезанные пополам крылышки в соусе в час.
Затем обжарьте на огне.
Приятного аппетита!