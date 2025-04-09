ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Рецепт самого вкусного маринада для куриных крылышек на шампурах: смешайте их со специями

Насладитесь вкусными, ароматными и сочными куриными крылышками на шампурах, замариновав их в этом простом маринаде.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
Рецепт маринада для куриных крылышек на шампурах.

Рецепт маринада для куриных крылышек на шампурах / © Pixabay

Игорь и Анна Шпигуновы, популярные блоггеры в Instagram, поделились рецептом вкусного маринования куриных крылышек для шашлыка.

Ингредиенты

соевый соус
рисовый уксус
кетчуп
сухой чеснок
паприка
имбирь
сахар

Процесс приготовления:

  1. Соедините все компоненты и замаринуйте разрезанные пополам крылышки в соусе в час.

  2. Затем обжарьте на огне.

Приятного аппетита!

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie