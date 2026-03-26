Рецепт запеченного картофеля с салом и чесночным маринадом
Как приготовить вкуснейший печеный картофель
Домашняя кухня всегда ассоциируется с уютом, а запеченный картофель, приготовленный по этому рецепту, способен стать главным блюдом на столе. Благодаря сочетанию пряного чесночного маринада и сочного сала, запеченные дольки получаются необычайно ароматными, с хрустящей золотистой корочкой и нежной серединой.
Ингредиенты
Для получения наилучшего результата следует обратить внимание на качество продуктов, в частности выбирать картофель плотных сортов, хорошо держащий форму во время термической обработки.
Картофель — 1-1,5 кг;
Сало или подбрюшина — 150-200 г;
Домашнее душистое масло — 3-4 столовые ложки;
Чеснок — 4-5 зубчиков;
Специи и приправы (соль, паприка, сушеный укроп) — по вкусу.
Как вкусно запечь картошку
Приготовление начинается с тщательной подготовки основных ингредиентов. Картофель необходимо хорошо вымыть, при этом молодые клубни с тонкой кожурой чистить не обязательно. Каждую картофелину следует нарезать большими сегментами, разделяя на 4-6 частей в зависимости от размера.
Сало или подбрюшину, которые обеспечат блюду особую сочность, нарезают тонкими ломтиками.
Отдельное внимание следует уделить созданию чесночного маринада. В глубокой емкости смешивают растительное масло с чесноком, пропущенным через пресс, добавляют соль, паприку и сушеный укроп. Нарезанный картофель высыпают в маринад и тщательно перемешивают руками, чтобы каждая долька равномерно покрылась пряной смесью.
Для запекания картофель выкладывают на противень в один ровный слой, а между дольками равномерно распределяют кусочки сала. В процессе приготовления жир из сала будет постепенно вытапливаться, что позволит картофелю стать мягким внутри и получить аппетитную корочку снаружи.
Блюдо готовят в духовке при 200°C в течение 35–45 минут. Чтобы корочка была максимально золотистая, за 10 минут до готовности рекомендуется активировать режим конвекции. Лучше всего такой запеченный картофель подходит с традиционными домашними заготовками — квашеной капустой или солеными огурцами.