Рецепт запеченного картофеля с салом и чесночным маринадом

Запеченный картофель

Домашняя кухня всегда ассоциируется с уютом, а запеченный картофель, приготовленный по этому рецепту, способен стать главным блюдом на столе. Благодаря сочетанию пряного чесночного маринада и сочного сала, запеченные дольки получаются необычайно ароматными, с хрустящей золотистой корочкой и нежной серединой.

Ингредиенты

Для получения наилучшего результата следует обратить внимание на качество продуктов, в частности выбирать картофель плотных сортов, хорошо держащий форму во время термической обработки.

Картофель — 1-1,5 кг;

Сало или подбрюшина — 150-200 г;

Домашнее душистое масло — 3-4 столовые ложки;

Чеснок — 4-5 зубчиков;

Специи и приправы (соль, паприка, сушеный укроп) — по вкусу.

Как вкусно запечь картошку

Приготовление начинается с тщательной подготовки основных ингредиентов. Картофель необходимо хорошо вымыть, при этом молодые клубни с тонкой кожурой чистить не обязательно. Каждую картофелину следует нарезать большими сегментами, разделяя на 4-6 частей в зависимости от размера.

Сало или подбрюшину, которые обеспечат блюду особую сочность, нарезают тонкими ломтиками.

Отдельное внимание следует уделить созданию чесночного маринада. В глубокой емкости смешивают растительное масло с чесноком, пропущенным через пресс, добавляют соль, паприку и сушеный укроп. Нарезанный картофель высыпают в маринад и тщательно перемешивают руками, чтобы каждая долька равномерно покрылась пряной смесью.

Для запекания картофель выкладывают на противень в один ровный слой, а между дольками равномерно распределяют кусочки сала. В процессе приготовления жир из сала будет постепенно вытапливаться, что позволит картофелю стать мягким внутри и получить аппетитную корочку снаружи.

Блюдо готовят в духовке при 200°C в течение 35–45 минут. Чтобы корочка была максимально золотистая, за 10 минут до готовности рекомендуется активировать режим конвекции. Лучше всего такой запеченный картофель подходит с традиционными домашними заготовками — квашеной капустой или солеными огурцами.