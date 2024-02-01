Рисовая запеканка с курицей: отличная идее для обеда

Приготовьте запеканку в одной большой форме или в порционных формочках. Такое сытное блюдо подойдет для домашнего обеда. Куриное филе нарежьте кубиками, запеките вместе с рисом в сметанном соусе, сверху посыпьте сыром. К такой запеканке можно подать нарезку из свежих овощей или соленья.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- рис
- 150 г
- сыр твердый
- 120 г
- сметана 15-20%
- 250 г
- вода
- 130 г
- куркума
- 0,5 ч. л.
- паприка
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
Мясо нарежьте небольшими кусочками. Добавьте куркуму, паприку, перец и соль. Перемешайте. Оставьте на 15-30 минут.
Рис отварите десять минут, откиньте на дуршлаг. Соедините с мясом, выложите в форму для запекания.
В миске смешайте сметану с водой, посолите. Вылейте в смесь риса и мяса. Накройте форму фольгой и выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.
Извлеките из духовки и посыпьте натертым на крупной терке сыром, поставьте обратно (без фольги) на десять минут, чтобы сыр расплавился.
Советы:
Приправы используйте любые.
Блюдо по желанию посыпьте зеленью.
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