Рисовая запеканка с курицей: отличная идее для обеда

Приготовьте запеканку в одной большой форме или в порционных формочках. Такое сытное блюдо подойдет для домашнего обеда. Куриное филе нарежьте кубиками, запеките вместе с рисом в сметанном соусе, сверху посыпьте сыром. К такой запеканке можно подать нарезку из свежих овощей или соленья.

Ингредиенты куриное филе 300 г рис 150 г сыр твердый 120 г сметана 15-20% 250 г вода 130 г куркума 0,5 ч. л. паприка 1 ч. л. перец черный молотый соль

Мясо нарежьте небольшими кусочками. Добавьте куркуму, паприку, перец и соль. Перемешайте. Оставьте на 15-30 минут.

Рис отварите десять минут, откиньте на дуршлаг. Соедините с мясом, выложите в форму для запекания.

В миске смешайте сметану с водой, посолите. Вылейте в смесь риса и мяса. Накройте форму фольгой и выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

Извлеките из духовки и посыпьте натертым на крупной терке сыром, поставьте обратно (без фольги) на десять минут, чтобы сыр расплавился.

Советы:

Приправы используйте любые.

Блюдо по желанию посыпьте зеленью.

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