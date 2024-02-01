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Рисовая запеканка с курицей: отличная идее для обеда

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
1 мин
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Рисовая запеканка с курицей: отличная идее для обеда

Рисовая запеканка с курицей / Фото: Credits

Приготовьте запеканку в одной большой форме или в порционных формочках. Такое сытное блюдо подойдет для домашнего обеда. Куриное филе нарежьте кубиками, запеките вместе с рисом в сметанном соусе, сверху посыпьте сыром. К такой запеканке можно подать нарезку из свежих овощей или соленья.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
рис
150 г
сыр твердый
120 г
сметана 15-20%
250 г
вода
130 г
куркума
0,5 ч. л.
паприка
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

Мясо нарежьте небольшими кусочками. Добавьте куркуму, паприку, перец и соль. Перемешайте. Оставьте на 15-30 минут.

Рис отварите десять минут, откиньте на дуршлаг. Соедините с мясом, выложите в форму для запекания.

В миске смешайте сметану с водой, посолите. Вылейте в смесь риса и мяса. Накройте форму фольгой и выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

Извлеките из духовки и посыпьте натертым на крупной терке сыром, поставьте обратно (без фольги) на десять минут, чтобы сыр расплавился.

Советы:

Приправы используйте любые.

Блюдо по желанию посыпьте зеленью.

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