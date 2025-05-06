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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

Рубленые куриные котлеты без жарки: вкусный и полезный ужин для всей семьи

Куриные котлеты можно готовить из разных видов фарша, в частности, рубленого и мелкого. Чтобы сделать их более сочными, следует добавлять в смесь свежие овощи и тертый сыр. Это придаст котлетам дополнительную мягкость и аромат.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
149 ккал
Рубленые куриные котлеты: рецепт

Рубленые куриные котлеты: рецепт / © Фото из открытых источников

Кулинарка в Instagram поделилась простым рецептом приготовления бревенчатых котлет с помидорами, кукурузой и сыром, запеченных в духовке. Этот вариант легкий и вкусный для быстрого обеда или ужина.

Ингредиенты

филе курицы
500г
помидор
1 небольшой
яйцо
1 шт.
консервированная кукуруза
2 ст. ложки
сметана
1 ст. кровати
копченая паприка, сушеный чеснок
по вкусу
мука
40г
твердый сыр
100г

Процесс приготовления:

  1. К измельченному куриному филе добавляем кусочки помидора, яйцо, кукурузу, сметану, соль и ароматные специи.

  2. Все тщательно перемешиваем до получения равномерной массы.

  3. Формируем котлеты и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом для запекания.

  4. Запекаем в духовке, предварительно нагретой до 180 °C, примерно 30 минут, пока не появится аппетитная румяная корочка.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
51
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