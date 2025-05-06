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Рубленые куриные котлеты без жарки: вкусный и полезный ужин для всей семьи
Куриные котлеты можно готовить из разных видов фарша, в частности, рубленого и мелкого. Чтобы сделать их более сочными, следует добавлять в смесь свежие овощи и тертый сыр. Это придаст котлетам дополнительную мягкость и аромат.
Кулинарка в Instagram поделилась простым рецептом приготовления бревенчатых котлет с помидорами, кукурузой и сыром, запеченных в духовке. Этот вариант легкий и вкусный для быстрого обеда или ужина.
Ингредиенты
- филе курицы
- 500г
- помидор
- 1 небольшой
- яйцо
- 1 шт.
- консервированная кукуруза
- 2 ст. ложки
- сметана
- 1 ст. кровати
- копченая паприка, сушеный чеснок
- по вкусу
- мука
- 40г
- твердый сыр
- 100г
Процесс приготовления:
К измельченному куриному филе добавляем кусочки помидора, яйцо, кукурузу, сметану, соль и ароматные специи.
Все тщательно перемешиваем до получения равномерной массы.
Формируем котлеты и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом для запекания.
Запекаем в духовке, предварительно нагретой до 180 °C, примерно 30 минут, пока не появится аппетитная румяная корочка.
Приятного аппетита!