Рыба по-французски: рецепт в духовке — работы на 5 минут, а приходится по вкусу идеально
Простое, ароматное и бюджетное блюдо для легкого ужина на всю семью.
Такая рыба понравится каждому члену вашей семьи. Готовится она очень легко и не нужно жарить на сковороде. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- филе рыбы
- 400г
- сметана
- 2 ст. ложки
- черный молотый перец
- ½ ч. ложки
- горчица
- 1 ч. ложка
- соевый соус
- 2 ст. ложки
- твердый сыр
- 50г
- лук
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- соль, перец
- по вкусу
- масло
- 2 ст. ложки
Процесс приготовления:
Нарежьте филе рыбы небольшими кусками, смажьте форму растительным маслом. Выложите рыбу одним слоем.
Для маринада: перемешайте сметану, перец, соевый соус, горчицу. Выложите маринад на рыбу, равномерно распределите. Оставьте мариноваться на несколько минут.
Морковь натрите на терке, лук порежьте кубиком. Обжарьте овощи на сковороде. Посолите и поперчите, перемешайте. Выложите сверху на рыбу с маринадом.
Натрите творог и выложите последним слоем. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.
Приятного аппетита!