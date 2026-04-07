ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Рыба по-французски: рецепт в духовке — работы на 5 минут, а приходится по вкусу идеально

Простое, ароматное и бюджетное блюдо для легкого ужина на всю семью.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
126 ккал
Как приготовить рыбу по-французски: рецепт

Как приготовить рыбу по-французски: рецепт / © pexels.com

Такая рыба понравится каждому члену вашей семьи. Готовится она очень легко и не нужно жарить на сковороде. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

филе рыбы
400г
сметана
2 ст. ложки
черный молотый перец
½ ч. ложки
горчица
1 ч. ложка
соевый соус
2 ст. ложки
твердый сыр
50г
лук
2 шт.
морковь
2 шт.
соль, перец
по вкусу
масло
2 ст. ложки

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте филе рыбы небольшими кусками, смажьте форму растительным маслом. Выложите рыбу одним слоем.

  2. Для маринада: перемешайте сметану, перец, соевый соус, горчицу. Выложите маринад на рыбу, равномерно распределите. Оставьте мариноваться на несколько минут.

  3. Морковь натрите на терке, лук порежьте кубиком. Обжарьте овощи на сковороде. Посолите и поперчите, перемешайте. Выложите сверху на рыбу с маринадом.

  4. Натрите творог и выложите последним слоем. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
245
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie