Рыба в духовке: как из дешевого минтая сделать вкусный ужин из обычных ингредиентов

Минтай в духовке

Минтай считают обыденной и сухой рыбой, однако правильное приготовление способно превратить этот бюджетный продукт в настоящий кулинарный шедевр. Отказ от традиционной жарки в пользу запекания с пряностями позволяет сохранить сочность и раскрыть нежный вкус, который оценят даже самые взыскательные гурманы.

Такое блюдо с золотистой корочкой и ароматом итальянских трав станет идеальным центром семейного ужина, не требуя при этом дорогих ингредиентов или много времени на кухне.

Для гарнира подойдут рассыпчатая гречка или рыхлый рис, которые впитают в себя пряный соус. Если вы хотите создать праздничную атмосферу, подавайте рыбу с овощами гриль или легким салатом из свежих огурцов и зелени.

Ингредиенты:

Минтай — 2 шт. (или 500 г филе)

Лук репчатый — 2 больших шт.

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 3 ст. ложки

Паприка — 1 ч. ложка

Итальянские травы — 1 ч. ложка

Соль и черный перец — по вкусу

Как приготовить:

Процесс создания блюда максимально прост и не требует лишних хлопот.

Возьмите две тушки минтая или 4-5 кусочков филе. Обязательно промокните рыбу бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги. Нарежьте ее на порционные части, но не мельчите — большие куски лучше удерживают сок внутри.

В глубокой миске смешайте соль, паприку, черный перец и смесь итальянских трав. Добавьте два измельченных зубчика чеснока и три столовых ложки растительного масла. Тщательно обваляйте каждый кусочек этой смеси и оставьте мариноваться под пленкой на 30 минут.

Нарежьте две большие луковицы полукольцами. В смазанную маслом форму выложите лук, который будет служить подушкой для рыбы. Сверху разместите замаринованный минтай.

Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут.

Для этого рецепта следует использовать именно минтай. Несмотря на то, что таким образом можно готовить горбушу или скумбрию, именно минтай лучше пропитывается луковым соком, становясь невероятно нежным. Луковая подкладка не только придает аромату, но и создает защитный барьер, который не дает рыбе пересушиться.

Это блюдо доказывает, что вкусный ужин не обязательно должен быть дорогим. Минтай, приготовленный таким способом, обычно исчезает из тарелок первым, оставляя после себя приятный пряный привкус.

