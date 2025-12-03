- Дата публикации
Рыбное блюдо мечты для Рождества и Нового года 2026: роскошно, быстро и невероятно вкусно
Это изысканное рыбное блюдо станет настоящим украшением вашего Рождественского или Новогоднего стола! Она выглядит роскошно, а готовится при этом легко и быстро.
Рождество и Новый год любят во всем мире, и именно в эти зимние праздники каждая хозяйка стремится удивить близких особенно изысканным блюдом. Идеальным выбором может стать лосось, форель или семга. Как приготовить рыбу так, чтобы она получилась идеальной с первого раза, даже если вы только начинаете готовить? Рецептом поделились на сайте “Сенсація”.
Ингредиенты
- лосось, семга или форель
- 400-450 г
- соль, перец
- по вкусу
- чеснок
- 2-3 зубчика
- помидоры черри
- 150г
- петрушка
- небольшой пучок
- сливки
- 150г
Процесс приготовления:
Готовое филе красной рыбы нарезаем на аккуратные порционные кусочки, солим и перчим по бокам по вкусу. Разогреваем сковороду со сливочным маслом и обжариваем рыбу по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне, чтобы она оставалась сочной. Готовые кусочки осторожно выкладываем на отдельную тарелку.
На той же сковороде обжариваем 2–3 зубчика чеснока, нарезанные мелкими кусочками примерно 1 минуту. Добавляем 150 г помидоров черри, разрезанных пополам и продолжаем готовить еще 3 минуты на среднем огне, не забывая приправить солью и черным перцем.
Тем временем мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Добавляем ее к овощам, вливаем 150 г жирных сливок и тушим все вместе до загустения соуса, около 2–3 минут.
Выкладываем обжаренные кусочки рыбы в соус, поливаем остатками соков из тарелки и присыпаем свежей петрушкой для аромата и завершенного вида.
Приятного аппетита!