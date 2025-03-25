Рыбные котлеты без яиц и хлеба: что добавить, чтобы они не разваливались

Чем заменить яйцо в рыбных котлетах
Рыбные котлеты, приготовленные без добавления хлеба и яиц, станут отличным выбором для людей, заботящихся о своем здоровье или желающих попробовать облегченную версию привычных котлет. Их особенная нежность достигается благодаря интересному сочетанию запеченного картофеля и обжаренной рыбы. Эти котлеты не нуждаются в использовании мясорубки, ведь после термической обработки рыба становится настолько мягкой, что ее легко можно измельчить обычной вилкой.
Ингредиенты:
Ингредиенты:
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Филе белой морской рыбы (например, хек, пикша, щепа, минтай) — 600 г
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Картофель (крахмалистый сорт) — 600 г
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Твердый сыр — 100 г
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Чеснок — 2 зубчика
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Зеленый лук — 50 г
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Тимьян (свежий) — 2 веточки
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Петрушка — 3-4 веточки
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Сливочное масло — 70 г
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Растительное масло – 1 ст. л
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Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
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Растительное масло для жарки
Приготовление:
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Картофель очистите, нарежьте большими кусками и отварите до готовности в подсоленной воде. Слейте воду и разомните картофель до состояния пюре.
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Филе рыбы промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками.
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На сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла и 30 г сливочного масла. Добавьте измельченный зеленый лук и обжарьте до мягкости.
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К луку добавьте нарезанную рыбу и листья тимьяна. Жарьте, помешивая, пока рыба не станет белой и не выпарится лишняя влага. Посолите и поперчите по вкусу.
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Соедините картофельное пюре с рыбной смесью, добавьте натертый сыр, измельченный чеснок и мелко нарезанную петрушку. Тщательно перемешайте массу.
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Из полученной массы сформируйте котлеты желаемого размера.
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На сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте котлеты по бокам до золотистой корочки.
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Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Подавайте песни котлеты горячими с любимым гарниром или соусом.
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