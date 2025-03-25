Рыбные котлеты без яиц и хлеба: что добавить, чтобы они не разваливались

Рыбные котлеты, приготовленные без добавления хлеба и яиц, станут отличным выбором для людей, заботящихся о своем здоровье или желающих попробовать облегченную версию привычных котлет. Их особенная нежность достигается благодаря интересному сочетанию запеченного картофеля и обжаренной рыбы. Эти котлеты не нуждаются в использовании мясорубки, ведь после термической обработки рыба становится настолько мягкой, что ее легко можно измельчить обычной вилкой.

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Филе белой морской рыбы (например, хек, пикша, щепа, минтай) — 600 г

Картофель (крахмалистый сорт) — 600 г

Твердый сыр — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Зеленый лук — 50 г

Тимьян (свежий) — 2 веточки

Петрушка — 3-4 веточки

Сливочное масло — 70 г

Растительное масло – 1 ст. л

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Картофель очистите, нарежьте большими кусками и отварите до готовности в подсоленной воде. Слейте воду и разомните картофель до состояния пюре.

Филе рыбы промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками.

На сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла и 30 г сливочного масла. Добавьте измельченный зеленый лук и обжарьте до мягкости.

К луку добавьте нарезанную рыбу и листья тимьяна. Жарьте, помешивая, пока рыба не станет белой и не выпарится лишняя влага. Посолите и поперчите по вкусу.

Соедините картофельное пюре с рыбной смесью, добавьте натертый сыр, измельченный чеснок и мелко нарезанную петрушку. Тщательно перемешайте массу.

Из полученной массы сформируйте котлеты желаемого размера.

На сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте котлеты по бокам до золотистой корочки.

Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте песни котлеты горячими с любимым гарниром или соусом.

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