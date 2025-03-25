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Рыбные котлеты без яиц и хлеба: что добавить, чтобы они не разваливались

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1422
Время на прочтение
2 мин
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Рыбные котлеты без яиц и хлеба: что добавить, чтобы они не разваливались

Рыбные котлеты без яиц

Чем заменить яйцо в рыбных котлетах

Рыбные котлеты, приготовленные без добавления хлеба и яиц, станут отличным выбором для людей, заботящихся о своем здоровье или желающих попробовать облегченную версию привычных котлет. Их особенная нежность достигается благодаря интересному сочетанию запеченного картофеля и обжаренной рыбы. Эти котлеты не нуждаются в использовании мясорубки, ведь после термической обработки рыба становится настолько мягкой, что ее легко можно измельчить обычной вилкой.

Ингредиенты:

Ингредиенты:

  • Филе белой морской рыбы (например, хек, пикша, щепа, минтай) — 600 г

  • Картофель (крахмалистый сорт) — 600 г

  • Твердый сыр — 100 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Зеленый лук — 50 г

  • Тимьян (свежий) — 2 веточки

  • Петрушка — 3-4 веточки

  • Сливочное масло — 70 г

  • Растительное масло – 1 ст. л

  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  • Картофель очистите, нарежьте большими кусками и отварите до готовности в подсоленной воде. Слейте воду и разомните картофель до состояния пюре.

  • Филе рыбы промойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками.

  • На сковороде разогрейте 1 ст. л. растительного масла и 30 г сливочного масла. Добавьте измельченный зеленый лук и обжарьте до мягкости.

  • К луку добавьте нарезанную рыбу и листья тимьяна. Жарьте, помешивая, пока рыба не станет белой и не выпарится лишняя влага. Посолите и поперчите по вкусу.

  • Соедините картофельное пюре с рыбной смесью, добавьте натертый сыр, измельченный чеснок и мелко нарезанную петрушку. Тщательно перемешайте массу.

  • Из полученной массы сформируйте котлеты желаемого размера.

  • На сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте котлеты по бокам до золотистой корочки.

  • Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте песни котлеты горячими с любимым гарниром или соусом.

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