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С этим блюдом вы откажетесь от жареного и тушеного картофеля: идеальный вариант для ужина

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
141 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
846
Время на прочтение
1 мин
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С этим блюдом вы откажетесь от жареного и тушеного картофеля: идеальный вариант для ужина

"Биточки" из картофеля на ужин (фото с сайта "Вкусное") / Фото: Фото из открытых источников

Приготовьте такие запеченные картофельные биточки с начинкой из копченой курицы, творога и петрушки.

Это блюдо является прекрасной альтернативой жареному или тушеному картофелю и может подаваться как самостоятельное, особенно с любимым соусом.

Ингредиенты

картофель
500 г
копченая курица
200 г
твердый сыр
80 г
петрушка
30 г
масло
1 ст. кровати
соль, перец
по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Очистите картофель, отварите его в подсоленной воде до готовности, охладите и натрите на терке.
  2. Натрите сыр на большой терке и смешайте с картофелем.
  3. Нарежьте копченую курицу мелкими кубиками или соломкой и добавьте в смесь.
  4. Мелко нарежьте свежую петрушку и добавьте в массу.
  5. Посолите, поперчите и кропотливо перемешайте все ингредиенты. По желанию можно добавить немного чеснока для аромата.
  6. Из полученной смеси сформируйте продолговатые биточки. Массу легко лепить, она не прилипает к рукам.
  7. Разогрейте духовку до 180°C, выложите биточки на противень и запекайте примерно 15 минут до легкого зарумянивания. Подавайте горячими, дополнив томатным кетчупом или другим соусом по вкусу.

Приятного аппетита!

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