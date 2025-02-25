С этим блюдом вы откажетесь от жареного и тушеного картофеля: идеальный вариант для ужина

Приготовьте такие запеченные картофельные биточки с начинкой из копченой курицы, творога и петрушки.
Это блюдо является прекрасной альтернативой жареному или тушеному картофелю и может подаваться как самостоятельное, особенно с любимым соусом.
Ингредиенты
- картофель
- 500 г
- копченая курица
- 200 г
- твердый сыр
- 80 г
- петрушка
- 30 г
- масло
- 1 ст. кровати
- соль, перец
- по вкусу
Процесс приготовления:
- Очистите картофель, отварите его в подсоленной воде до готовности, охладите и натрите на терке.
- Натрите сыр на большой терке и смешайте с картофелем.
- Нарежьте копченую курицу мелкими кубиками или соломкой и добавьте в смесь.
- Мелко нарежьте свежую петрушку и добавьте в массу.
- Посолите, поперчите и кропотливо перемешайте все ингредиенты. По желанию можно добавить немного чеснока для аромата.
- Из полученной смеси сформируйте продолговатые биточки. Массу легко лепить, она не прилипает к рукам.
- Разогрейте духовку до 180°C, выложите биточки на противень и запекайте примерно 15 минут до легкого зарумянивания. Подавайте горячими, дополнив томатным кетчупом или другим соусом по вкусу.
Приятного аппетита!
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