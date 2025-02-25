С этим блюдом вы откажетесь от жареного и тушеного картофеля: идеальный вариант для ужина

Приготовьте такие запеченные картофельные биточки с начинкой из копченой курицы, творога и петрушки.

Это блюдо является прекрасной альтернативой жареному или тушеному картофелю и может подаваться как самостоятельное, особенно с любимым соусом.

Ингредиенты картофель 500 г копченая курица 200 г твердый сыр 80 г петрушка 30 г масло 1 ст. кровати соль, перец по вкусу

Процесс приготовления:

Очистите картофель, отварите его в подсоленной воде до готовности, охладите и натрите на терке. Натрите сыр на большой терке и смешайте с картофелем. Нарежьте копченую курицу мелкими кубиками или соломкой и добавьте в смесь. Мелко нарежьте свежую петрушку и добавьте в массу. Посолите, поперчите и кропотливо перемешайте все ингредиенты. По желанию можно добавить немного чеснока для аромата. Из полученной смеси сформируйте продолговатые биточки. Массу легко лепить, она не прилипает к рукам. Разогрейте духовку до 180°C, выложите биточки на противень и запекайте примерно 15 минут до легкого зарумянивания. Подавайте горячими, дополнив томатным кетчупом или другим соусом по вкусу.

Приятного аппетита!

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