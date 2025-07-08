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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Вторые блюда
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин

Самые вкусные кабачки, которые вы пробовали: будете жарить каждый день

Сочные и нежные кабачки — идеальное блюдо на все лето!

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
22 минуты
Пищевая ценность на 100 г
138 ккал
Самые вкусные кабачки, которые вы пробовали: рецепт

Самые вкусные кабачки, которые вы пробовали: рецепт / © Pixabay

Этот легкий рецепт кабачков обязательно станет вашим любимым. Если не хочется ничего тяжелого в жару — готовьте только так.

Ингредиенты

кабачок
1 шт.
яйца
2 шт.
соль и перец
по вкусу
сыр фета
100г
зеленый лук
по вкусу
свежая мята
несколько листочков
мука
5-7 ст. ложки
масло
для жарки

Процесс приготовления:

  1. Кабачок нужно помыть, высушить и натереть на мелкой терке. Дальше отжать руками лишнюю влагу. Добавить яйца, соль и перец, тщательно перемешать. Добавить измельченный руками творог, нарезанный мелко зеленый лук и свежую мяту.

  2. В смесь всыпать муку, тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

  3. Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки под крышкой.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Количество просмотров
106
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