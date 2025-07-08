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Самые вкусные кабачки, которые вы пробовали: будете жарить каждый день
Сочные и нежные кабачки — идеальное блюдо на все лето!
Этот легкий рецепт кабачков обязательно станет вашим любимым. Если не хочется ничего тяжелого в жару — готовьте только так.
Ингредиенты
- кабачок
- 1 шт.
- яйца
- 2 шт.
- соль и перец
- по вкусу
- сыр фета
- 100г
- зеленый лук
- по вкусу
- свежая мята
- несколько листочков
- мука
- 5-7 ст. ложки
- масло
- для жарки
Процесс приготовления:
Кабачок нужно помыть, высушить и натереть на мелкой терке. Дальше отжать руками лишнюю влагу. Добавить яйца, соль и перец, тщательно перемешать. Добавить измельченный руками творог, нарезанный мелко зеленый лук и свежую мяту.
В смесь всыпать муку, тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
Обжарить на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки под крышкой.
Приятного аппетита!