Самые вкусные крученики из куриного мяса: по этому рецепту захочется готовить еще и еще

Эти куриные крученики настолько вкусны, что вам захочется готовить их через день. Все в вашей семье будут в восторге от простого и бюджетного рецепта.
Если вы уже не знаете, что приготовить на обед или ужин, чтобы понравилось всем в семье, попробуйте этот рецепт.
Ингредиенты
- картофель
- 4-5 шт.
- паприка
- 1 ч. ложка
- орегано
- 2 ч. ложка
- перец
- по вкусу
- соль
- 3 ч. ложки
- растительное масло
- 3 ст. ложки
- куриное филе
- 3 шт.
- сухой чеснок
- 1 час. кровати
- растительное масло (для соуса)
- 100 мл
- уксус
- 1 час. кровати
- яйцо
- 1 шт.
- горчица
- 1 час. кровати
- чеснок
- 2 зубчика
- соль (для соуса)
- 1 час. кровати
- петрушка
- пучок
- твердый сыр
- 150 г
Процесс приготовления:
- Картофель следует нарезать тонкими пластинками, добавить паприку, 1 ч. ложку орегано, перец, 2 ч. ложки соли, растительное масло и хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут.
- Куриное филе порезать пластинками, отбить молотком, приправить с двух сторон 1 ч. ложкой соли, сухим чесноком, 1 ч. ложкой орегано и хорошо перемешать. Тоже оставить на 10-15 минут.
- Смешать в чаше растительное масло, уксус, яйцо, чеснок, соль и горчицу. Взбить блендером до однородности.
- Мясо смазать соусом, выложить сверху натертый сыр и нарезано мелко петрушку, закрутить рулетики.
- Выложить сверху на картофель в форму. Смазать растительным маслом, запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут.
Приятного аппетита!