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Самые вкусные крученики из куриного мяса: по этому рецепту захочется готовить еще и еще

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
166 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
484
Время на прочтение
1 мин
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Самые вкусные крученики из куриного мяса: по этому рецепту захочется готовить еще и еще

Куриные крученики: рецепт (фото с сайта Хозяйка) / Фото: Фото из открытых источников

Эти куриные крученики настолько вкусны, что вам захочется готовить их через день. Все в вашей семье будут в восторге от простого и бюджетного рецепта.

Если вы уже не знаете, что приготовить на обед или ужин, чтобы понравилось всем в семье, попробуйте этот рецепт.

Ингредиенты

картофель
4-5 шт.
паприка
1 ч. ложка
орегано
2 ч. ложка
перец
по вкусу
соль
3 ч. ложки
растительное масло
3 ст. ложки
куриное филе
3 шт.
сухой чеснок
1 час. кровати
растительное масло (для соуса)
100 мл
уксус
1 час. кровати
яйцо
1 шт.
горчица
1 час. кровати
чеснок
2 зубчика
соль (для соуса)
1 час. кровати
петрушка
пучок
твердый сыр
150 г

Процесс приготовления:

  1. Картофель следует нарезать тонкими пластинками, добавить паприку, 1 ч. ложку орегано, перец, 2 ч. ложки соли, растительное масло и хорошо перемешать. Оставить на 10-15 минут.
  2. Куриное филе порезать пластинками, отбить молотком, приправить с двух сторон 1 ч. ложкой соли, сухим чесноком, 1 ч. ложкой орегано и хорошо перемешать. Тоже оставить на 10-15 минут.
  3. Смешать в чаше растительное масло, уксус, яйцо, чеснок, соль и горчицу. Взбить блендером до однородности.
  4. Мясо смазать соусом, выложить сверху натертый сыр и нарезано мелко петрушку, закрутить рулетики.
  5. Выложить сверху на картофель в форму. Смазать растительным маслом, запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут.

Приятного аппетита!

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