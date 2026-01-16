Секрет пышных дерунов: какой ингредиент нужно добавить

Как приготовить деруны

Приготовление классических дерунов не всегда удается, ведь вместо желаемого сочетания хрустящей корочки и нежной середины можно получить плотные и слишком маслянистые лепешки.

Основная причина неудач обычно кроется в структуре теста — сочетание тяжелого картофельного сока с мукой создает липкую и густую массу.

Однако существует особый кулинарный прием, способный превратить обычные картофельные оладьи в невесомое блюдо, и заключается он в добавлении обычных пекарских дрожжей.

Как дрожжи меняют драники

Дрожжи в картофельных блюдах выполняют ту же функцию, что и в выпечке — запускают процесс брожения. Микроорганизмы взаимодействуют с природными сахарами, содержащимися в картофеле, и выделяют углекислый газ. Пузырьки этого газа равномерно пронизывают всю массу, создавая внутри множество микроскопических полостей.

Именно благодаря этим полостям тесто теряет свою тяжесть и клейкость, становясь пористым и ячеистым. Внутренняя часть блюда приобретает необычайную нежность, пока снаружи формируется идеальная хрустящая корочка. Воздушная структура позволяет дерунам пропекаться гораздо лучше и равномернее, чем при использовании традиционного рецепта.

Добавление дрожжей улучшает не только консистенцию, но вкус дерунов. Благодаря брожению исчезает специфический привкус сырого картофеля, а аромат становится более выразительным. Внутренняя часть готового блюда становится мягкой и пористой, хорошо сочетающейся со сметаной.

Дрожжи влияют и на процесс приготовления дерунов. Пористая структура позволяет тесту пропекаться быстрее обычного. На хорошо разогретой сковороде такие деруны готовятся за меньший промежуток времени, поскольку наполненная воздухом масса требует меньшей тепловой обработки внутри.

Рецепт пышных дерунов на 3-4 порции.

Ингредиенты

Картофель очищенный — 500 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Соль — 0,5 ч. л.

Сухие быстродействующие дрожжи — 1 ч. л. (около 3-4 г)

Мука пшеничная — 3-4 ст. л. (около 80 г)

Теплая вода или молоко — 50 мл

Растительное масло — для жарки

Последовательность приготовления

Картофель нужно натереть на маленькой терке для получения однородной массы. При необходимости излишний сок можно слегка отжать, однако часть влаги должна остаться для активации дрожжей.

В теплой жидкости, температура которой не превышает сорока градусов, следует растворить дрожжи, после чего соединить их с картофелем, яйцом и солью.

В смесь постепенно вводят просеянную муку до момента, пока тесто по консистенции не будет напоминать густую сметану. Избыток муки может сделать блюдо тяжелым, поэтому важно соблюдать указанные пропорции.

Готовое тесто нужно накрыть и оставить в теплом месте на один или полтора часа для брожения. Масса должна заметно подняться и укрыться пузырьками.

Перед жаркой тесто аккуратно перемешать и выкладывать ложкой на хорошо разогретую сковороду. Деруны готовят на среднем огне к появлению золотистой корочки с обеих сторон. Поскольку дрожжевая структура позволяет блюду пропекаться быстрее, время термической обработки будет меньше обычного.

Для достижения наилучшего результата следует обратить внимание на несколько важных нюансов приготовления, которые обеспечат идеальную текстуру и вкус блюда.

Основой успеха является правильная температура жидкости для растворения дрожжей. Оно должно быть умеренно теплым, поскольку в холодной воде или молоке дрожжи не активируются, а в слишком горячей просто погибнут.

Не стоит добавлять слишком много муки, ведь его избыток превратит воздушное тесто в тяжелую массу. Достаточно минимального количества, чтобы ингредиенты лишь слегка держались кучи, сохраняя легкость будущих дерунов.

Не игнорируйте время расстойки. Даже если тесто снаружи не сильно приподнялось, процессы брожения внутри идут и они критически важны для структуры.

Лучше всего употреблять такое блюдо сразу после жарки, пока сохраняется хруст наружной корочки. Лучшим дополнением к воздушному картофелю станет густая охлажденная сметана, домашний сыр или мелко нарезанная свежая зелень.