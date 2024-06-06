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Шашлык на минеральной воде: классический рецепт мягкого и сочного мяса

Время готовки
1 ч. 45 мин.
Пищевая ценность на 100 г
899 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
663
Время на прочтение
1 мин
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Шашлык на минеральной воде: классический рецепт мягкого и сочного мяса

Шашлык на минеральной воде

Рецепт маринованного шашлыка на минеральной воде

Если хотите прославиться в качестве мастера приготовления шашлыка, предлагаем приготовить шашлык на минеральной воде. 

Это традиционный рецепт, в котором нет ничего лишнего, только идеальное соотношение вкуса, сочности и мягкости мяса.

Это очень здоровый рецепт приготовления без добавления кетчупа, майонеза и т.п., только минералка «для мягкости». А получите вкус натурального мяса без украшений.

Ингредиенты для приготовления шашлыка:

  • Свинина (лучше ошеек) – 2 кг.
  • Лук – 500 г.
  • Рафинированное масло – 1 ст. л
  • Приправа для шашлыка – 1,5 ст. л,
  • Соль, молотый черный перец, зелень – по вкусу.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Газированная минеральная вода – 1 литр.

Рецепт приготовления:

  • Свинину порезать большими кусками.
  • Лук порезать колечками и выложить на мясо.
  • Добавить измельченную зелень. Перед этим зелень, равно как и лук, помять руками, чтобы они дали сок.
  • Влить масло, добавить все специи, положить измельченный чеснок. Тщательно перемешать все.
  • Залить подготовленное мясо минералкой и оставить мариноваться на 1-1,5 часа.
  • Кусочки мяса нанизать на шампур, укладывая между ними кольца лука.
  • Жарить шашлык регулярно прокручивая шампур над жаром углем и время от времени поливать мясо сверху маринадом, в котором оно мариновалось.

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