Шашлык на минеральной воде: классический рецепт мягкого и сочного мяса

Рецепт маринованного шашлыка на минеральной воде
Если хотите прославиться в качестве мастера приготовления шашлыка, предлагаем приготовить шашлык на минеральной воде.
Это традиционный рецепт, в котором нет ничего лишнего, только идеальное соотношение вкуса, сочности и мягкости мяса.
Это очень здоровый рецепт приготовления без добавления кетчупа, майонеза и т.п., только минералка «для мягкости». А получите вкус натурального мяса без украшений.
Ингредиенты для приготовления шашлыка:
- Свинина (лучше ошеек) – 2 кг.
- Лук – 500 г.
- Рафинированное масло – 1 ст. л
- Приправа для шашлыка – 1,5 ст. л,
- Соль, молотый черный перец, зелень – по вкусу.
- Чеснок – 5 зубчиков.
- Газированная минеральная вода – 1 литр.
Рецепт приготовления:
- Свинину порезать большими кусками.
- Лук порезать колечками и выложить на мясо.
- Добавить измельченную зелень. Перед этим зелень, равно как и лук, помять руками, чтобы они дали сок.
- Влить масло, добавить все специи, положить измельченный чеснок. Тщательно перемешать все.
- Залить подготовленное мясо минералкой и оставить мариноваться на 1-1,5 часа.
- Кусочки мяса нанизать на шампур, укладывая между ними кольца лука.
- Жарить шашлык регулярно прокручивая шампур над жаром углем и время от времени поливать мясо сверху маринадом, в котором оно мариновалось.
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