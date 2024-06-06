Шашлык на минеральной воде: классический рецепт мягкого и сочного мяса

Если хотите прославиться в качестве мастера приготовления шашлыка, предлагаем приготовить шашлык на минеральной воде.

Это традиционный рецепт, в котором нет ничего лишнего, только идеальное соотношение вкуса, сочности и мягкости мяса.

Это очень здоровый рецепт приготовления без добавления кетчупа, майонеза и т.п., только минералка «для мягкости». А получите вкус натурального мяса без украшений.

Ингредиенты для приготовления шашлыка:

Свинина (лучше ошеек) – 2 кг.

Лук – 500 г.

Рафинированное масло – 1 ст. л

Приправа для шашлыка – 1,5 ст. л,

Соль, молотый черный перец, зелень – по вкусу.

Чеснок – 5 зубчиков.

Газированная минеральная вода – 1 литр.

Рецепт приготовления:

Свинину порезать большими кусками.

Лук порезать колечками и выложить на мясо.

Добавить измельченную зелень. Перед этим зелень, равно как и лук, помять руками, чтобы они дали сок.

Влить масло, добавить все специи, положить измельченный чеснок. Тщательно перемешать все.

Залить подготовленное мясо минералкой и оставить мариноваться на 1-1,5 часа.

Кусочки мяса нанизать на шампур, укладывая между ними кольца лука.

Жарить шашлык регулярно прокручивая шампур над жаром углем и время от времени поливать мясо сверху маринадом, в котором оно мариновалось.

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